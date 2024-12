El bar de A Coruña en el que Santa Claus se siente como en casa

Dicen que viene de Laponia, pero con que pase unos ratito en la ciudad la próxima Nochebuena seguro que Santa Claus se empieza a empapar de esa querencia por bares tan de los coruñeses. Por si acaso, un bar de Novo Mesoiro se ha encargado de que se sienta como en casa, o más bien de que sus vecinos se sientan como en Laponia.

Los taburetes élficos son todo un reclamo | Carlota Blanco

Y es que Mi Barrio, el establecimiento situado en la avenida de Novo Mesoiro, ha vuelto a tomar una fiesta popular como excusa para dar que hablar. Y también que instagramear. Desde la pasada semana y hasta que los Reyes Magos pongan de nuevo caminito no a Belén, sino a Oriente, no habrá esquina del establecimiento que no tenga que ver con la Navidad: buzón para las cartas a Santa, cojines, luces e incluso calcetines para los taburetes que emulan los pies de los elfos. El bar que soñaría Mariah Carey para un videoclip de su archiconocido 'All I Want For Christmas Is You'.

La Feria de Abril, Halloween o Navidad. Sin duda, Mi Barrio es el bar de las mil caras o el escenario perfecto para tomar el pulso a un barrio donde lo importante es, sin duda, pasarlo bien. Incluso se permite coronar a la mejor tortillera de la zona. Lo importante es mimetizarse y encontrar la excusa perfecta para hacer barrio. Y si, de paso, le facilitan el trabajo a Santa, pues todos encantados.