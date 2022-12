Una competición por ser el faro que mejor ilumina la Navidad

Suenan a un tiempo pasado y superado los vídeos grabados durante la pandemia, en los que nos dedicábamos a compartir o difundir alardes espontáneos de originalidad o genialidad. De entre las muchas formas en las que la ciudad se hizo viral todavía se recuerda el concierto de Freddie Mercury en el Live Aid de 1985 resonando a coro entre los vecinos del Barrio de las Flores primero y de Novo Mesoiro después. Sin embargo, algo de ese espíritu de la ventana parece haberse interiorizado en la zona periférica, hasta el punto que otra de sus propuestas para amenizar el encierro se ha instalado ya de forma permanente en el calendario navideño: el de mejor iluminación de ventana.



Comenzó el pasado lunes el plazo para remitir, a través de las redes sociales de la asociación vecinal, las fotos que ilustren cómo de minucioso y brillante ha sido el trabajo de los vecinos del barrio a la hora de iluminar su Navidad. Bajo el nombre ‘Ilumina tu barrio’, la tercera edición, que además es la primera organizada por los vecinos reza: “Adorna e ilumina tus ventanas lo más bonito que puedas, entre todos iluminaremos Novo Mesoiro de la forma más original”. Y es que, a pesar de tratarse de una competición, el fin común es que la zona brille si cabe más que nunca.



A pleno rendimiento

En lugar de Queen, para lo que representa Novo Mesoiro estos días sería más apropiado el ‘City of blinding lights’ (la ciudad de las luces cegadoras) de U2. Y es que avanzar por la avenida de Novo Mesoiro resulta un desafío a los precios de la electricidad, e incluso un Santa Claus impertérrito vigila desde un primer piso. Parece seguro que la acogida va a más, y que los cien participantes de 2021 se quedarán cortos. El vídeo resumen de las mejores propuestas duraba entonces casi diez minutos. El nivel, a juzgar por lo que se intuye desde la calle, también ha dado otro salto cualitativo: cascanueces, elfos, luces de cuantos colores se pueden reconocer y una sensación coral de fantasía desde el anochecer.



Ya no estará la desaparecida asociación de empresarios, pero no quiere decir que no éstos no sigan de alguna manera presentes en la iniciativa. Tres de los más reconocibles son los encargados de darle forma al premio: Los establecimientos hosteleros Mi Barrio y A do Cuñado, así como el centro de estudios Pluralia, cederán lotes navideños para premiar a las tres opciones elegidas. El ganador se conocerá el lunes 18. Las bases recuerdan, además, que se valorará “la iluminación y originalidad del adornado”.



No será el último acto del año más intenso de la asociación vecinal, que con la apertura este fin de semana de la pista de patinaje ya tendrá su regalo anticipado y hasta cierto punto inesperado. Después, afirman desde la agrupación, tocará un periodo de descanso, al igual que sucedió con las fiestas de barrio.