El barrio de A Coruña que pide ayuda a Mariah Carey para tener luces de Navidad

Un barrio que no sabe lo que es ver sus calles decoradas con luces de Navidad. Recinto Ferial, conocido también como Sector 7 o Someso, lleva quince años sin espíritu navideño. En 2022 saltaron a la acción para reclamar los mismos derechos que el resto de distritos, pero no hubo suerte.

Ahora recurren a una de las figuras internacionales más navideñas: Mariah Carey. Si hace dos días pidieron ayuda al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para tener alumbrado en, por lo menos, la avenida de la Universidad, ahora es el turno de la cantante mundialmente conocida por su villancico ‘All I want for Christmas is you’.



“Mariah Carey podría ser la persona que nos ayude a tener luces”, publicaban ayer los vecinos en sus redes sociales. No lograron respuesta, pero el programa de la TVG ‘Land Rover’ se hizo eco del reclamo y preguntó cuántas leds necesitan. Desde la entidad vecinal de Recinto Ferial reconocen que lo único que piden es tener espíritu navideño en las calles como cualquier otra zona.

Destacan el hecho de que Xuxán sí cuente con adornos y ellos no. “Solo pedimos lo mismo, contar con la sensación de pertenecer a un barrio”, añaden. Con decorar las farolas de la avenida de la Universidad, dicen, sería suficiente. “Está todo muy deshumanizado”, concluyen.