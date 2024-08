El Ayuntamiento multiplicará por 20 el IBI que paga Audasa

El Ayuntamiento acaba de anunciar que multiplicará por 20 el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

a la concesionaria de la AP-9, Audasa. Hasta el momento, disfrutaba de una rebaja del 95% en este impuesto, pero tras la promulgación del Real Decreto que pone fin a esta bonificación, pasará a pagar de 1.312 euros anuales a 26.257 a partir del próximo año.

El concejal de Economía y portavoz municipal, José Manuel Lage, declaró: “Non facemos máis que aplicar a Audasa a mesma política que eles lles aplican aos seus usuarios e usuarias, así que terá que aboar todo o

que lle corresponda e contribuír cos seus impostos a mellorar os servizos aos cidadáns”.

Lage recordó que la autopista sería una autovía libre de paje si no fuera por la prórroga que firmó el Gobierno de Aznar, por 25, años, prórroga que finaliza en 2048. Actualmente están en vigor bonificaciones para los usuarios de la vía, que gozan, entre otros descuentos, del trayecto de vuelta de balde cuando los desplazamientos se producen en el día. El concejal destacó que dichas bonificaciones non las asume a empresa, si no el Estado desde su aprobación en 2021. Por eso el Gobierno municipal considera que no tiene sentido aplicar ningún tipo de bonificación fiscal a la empresa.