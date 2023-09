El Ayuntamiento coruñés pide a la Xunta que tome medidas contra los jabalíes

La piara de cinco jabalíes que se ha dejado ver varias veces esta semana por el centro de la ciudad (la última vez ayer en el parque de San Diego) ha generado cierta preocupación en el Ayuntamiento. La alcaldesa, Inés Rey, señaló esta mañana en un programa de radio que el asunto ha dejado de ser anecdótico para convertirse en un problema, y anunció que se ha dirigido a la Dirección de Patrimonio Natural de la Xunta para pedirles que tomen cartas en el asunto, que asuman su responsabilidad, y que controlen a la población de jabalíes para que no entren en la zona urbana, porque son un peligro para la seguridad vial y para los ciudadanos.

Rey recordó que los ayuntamientos no tenemos competencia en el control de la población de animales salvajes, que es de la Xunta, y que esta solo les ha ofrecido unas jaulas. "De que me vale capturar un jabalí si mañana entran seis. Vas con tu perro tranquilamente paseando.... y creo que es un tema lo suficientemente serio para que el que tiene competencia tome cartas en el asunto. Considera que los ayuntamientos se encuentran totalmente indefensos ante los cerdos salvajes: "No se les puede disparar, no se les puede cazar ¿Qué hago¿ Los pongo en el padrón?".