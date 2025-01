Así será el videojuego de 'Unicorn Wars', la película de Alberto Vázquez que ganó el Goya

“¡Unicornio bueno, unicornio muerto!” es la incendiaria y bélica arenga con la que desde el estudio coruñés DEP Games, autores de videojuegos como ‘Microbian’ (2019), promocionan su siguiente título: ‘Unicorn Wars’. Un título, este, que comparte nombre y universo con la película de 2022 del también coruñés Alberto Vázquez, con la que este cineasta arrasó en los premios Goya de 2023 al hacerse

con la estatuilla a Mejor Película de Animación.



Esta vez, no obstante, a su alocada historia, que narra la guerra entre un ejército de pequeños ositos y otro de unicornios, le toca dar el salto definitivo al mundo de los videojuegos tras haber experimentado con él el propio año de lanzamiento del filme. Y es que, en 2022, DEP Games ya lanzó un pequeño título que solo estaba disponible para dispositivos móviles, y que funcionó como una herramienta más para generar sinergias y llevar a la gente a los cines a ver la película. Mediante un sistema en scroll lateral, este título hacía al jugador enfrentarse como un osito al ejército unicornio, eliminando enemigos hasta que se completase un nivel. Los escenarios reflejaban los de la película, y había enlaces al tráiler o a las webs de los cines en donde se podría ver.

En pleno desarrollo



El nuevo juego, la versión definitiva, añadirá una serie de cambios sustanciales, según explica su director y miembro de DEP Games, Camilo López. En primer lugar, saldrá para PC en plataformas como Steam, y López expresa que “también esperamos que salga en consolas”, por lo que la ambición del proyecto, de primeras, es la de crear algo completamente nuevo. Se mantendrá grosso modo la jugabilidad del título para móviles, porque se seguirá avanzando en scroll lateral y la idea básica principal seguirá siendo eliminar a los enemigos unicornios, pero se añadirán elementos de plataformas, puzles y exploración, comenta.



De hecho, la idea es que sea un título ‘metroidvania’, es decir, que según el jugador vaya avanzando por los diferentes niveles, haya ciertas zonas a las que no pueda acceder hasta que no consiga más adelante alguna herramienta u objeto que pueda desbloquear ese obstáculo, como sucede en los ‘God of War’ de la saga nórdica, por ejemplo. Según López, además de la campaña principal habrá contenido secundario, lo que situaría al título en una media de duración entre las tres y las siete horas, pudiendo llegar a nueve en el caso de los jugadores que quieran completarlo todo.



Algo parecido sucederá con el argumento. La versión móvil se ceñía a los hechos de la cinta, pero en el videojuego definitivo habrá historias y escenarios originales. “La idea es respetar al máximo el imaginario de la película, pero pudiendo cambiarlo. La peli será como un río que conecta todo, al que poder ir y volver según convenga”, apunta López.



El grueso del desarrollo, en el que trabaja además parte del equipo creativo de la película, se producirá a lo largo de este año, y el título saldrá al mercado a inicios de 2026. Los desarrolladores, además, ya lanzaron en diciembre de 2024 un tráiler de este videojuego, realizado por Manuel Viqueira, diseñador gráfico coruñés que ha trabajado para videoclips como el de ‘Troubled Times’ de Green Day o el de ‘Got To Get Up’ de Gary Clark Jr. Un hito que atestigua el carácter versátil y el éxito de una historia, descrita por Vázquez como un cruce entre ‘Bambi’, ‘Apocalypse Now’ y la Biblia, que no ha traído más que alegrías a sus creadores.