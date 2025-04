Así luce el nuevo O'Bo de A Coruña

Los más de 42 años de trayectoria del Meson O’Bo en la calle Menéndez Pelayo no se borrarán del todo con el inicio de un nuevo ciclo. Tal y como informó este diario, el grupo empresarial que toma la alternativa mantendrá guiños importantes al histórico establecimiento, que cerró su ciclo el pasado 31 de enero. O Fogar do Santiso abrirá su quinto establecimiento, el primero en A Coruña, con un híbrido entre lo ‘enxebre’ de la propuesta que nació en Teo y el reconocible local de la plaza de Vigo. Era un pacto no escrito en el traspaso.



Desde el sábado el nuevo letrero ya desvela la incógnita de la nomenclatura. Se llamará O’Bo do Santiso. La apertura está programada para las próximas semanas, aunque desde la gerencia prefieren no ponerse una fecha concreta. "Restaurante O Bó do Santiso recupera la tradición del antigüo local de la ciudad de Coruña ofreciendo tapas, raciones para compartir y una completa carta con la tradición de la gastronomía de Galicia", dice la gerencia. "O Bo do Santiso es una taberna gallega contemporánea con el sello y personalidad de Fogar do Santiso que busca formar parte de la identidad del barrio y de la ciudad. Un espacio social, gastronómico y cultural, alejado de las modas efímeras, en el que compartir, picar algo y disfrutar juntos", añade. Además, sobre la carta explica: "La carta apuesta por los sabores auténticos de la tierra, con platos tradicionales que homenajean al mejor producto local y de temporada. Entre ellos, la tortilla de Fogar, un imprescindible que no puede faltar. Cocina gallega ecológica, auténtica y basada en el producto propio de Fogar, que evoluciona según las estaciones para sorprender a los comensales".



Se trata del desembarco del Fogar do Santiso en la ciudad, aunque en 2015 ya se instaló en Santa Cristina, en el antiguo invernadero. Lo hizo primero bajo la denominación Terra Sensus y posteriormente como Fogar do Santiso. Duró una década. Actualmente el grupo, además del establecimiento original de Teo, también está presente en la rúa do Franco de Santiago, así como en Allariz y la playa de Lapamán, en Bueu.