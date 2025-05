As propostas coruñesas para celebrar as Letras Galegas

Este ano, o Día das Letras Galegas celebra a poesía popular oral, personificándoa nas Pandereiteiras de Mens, en Adolfina e Rosa Casás Rama i en Eva Castiñeira Santos. Deste xeito, para conmemorar as Letras, este ano a cidade convertirase nunha foliada de varios días.



A programación municipal leva por nome, precisamente, ‘A festa das Letras’ e dará comezo o venres con propostas como ‘Máis Saaabor!' (ás 18.00 horas na praza do Humor), unha espadana tradicional con cabezudos (un pasarrúas que partirá ás 18.00 da praza de Lugo até a de José Sellier), a obra ‘Muiñada’ (ás 19.30 horas na praza de San Andrés), un concerto de Treixadura (no Colón, ás 21.00 horas) e cunha foliada coa presenza de asociacións como Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Maghúa, Son D’aquí, Espadana e Contiños da Feira (nos xardíns de Méndez Núñez ás 22.30 horas).



O 17, o propio Día das Letras, a actividade comezará ás 12.30 horas na praza de Azcárraga e na do Humor, coas actuacións de Pava e Cro-Cró na primeira e de Lydia Botana na segunda, que presentará ‘A feira das linguas’. Media hora máis tarde, na praza de José Sellier, será a quenda de Pulpiño Viascón.



Á tarde, Son D’aquí e Xacarandaina esparexerán a música tradicional e o baile nos xardíns de Méndez Núñez (17.30 horas), mentres que Caxoto levará os seus contos ao Humor (18.00 horas) e o dúo Vaguedades actuará na praza de San Andrés (19.30 horas). A xornada acabará coa música de Zavala, Ulex, Atalaias de Caión e Ortiga na praza de España (a hora de comezo serán neste caso as 21.00).



A pesares de que haberá algunha que outra actividade até case o verán, o domingo acabará a celebración como tal desta ‘Festa das Letras’. Cris Regueiro e Uno Vello, en Azcárraga, e Breo e Carabela, na praza de España, darán comezo á derradeira xornada de festa (12.00 horas). A Banda Municipal dará un concerto especial no Colón (12.15 horas) con Pedro Lamas e Lilaina. Pablo Díaz ofrecerá as súas melodías na praza do Humor (12.30 horas), namentres a charanga Bicoia amenizará as rúas entre José Sellier e Cormelana (13.00).



Á tarde, Cántigas da Terra e Donaire volverán a levar a música e o baile a Méndez Núñez (17.30 horas), mentres en San Andrés Atenea García e Vero Rilo presentan ‘Bailen as vellas os contos das cereixas’ (18.00). O Rosalía será o escenario da gala do 70 aniversario de Aturuxo (19.00), mentres a praza de España canta con Belém Tajes e Eris Mackenzie (19.00).



Máis propostas

Pero as actividades co gallo das Letras Galegas tamén se estenden a entidades e establecementos de todo tipo.



Hoxe mesmo, sen ir máis lonxe, a Asociación Provincial de Amas de Casa ten prevista unha conferencia no Sporting Club Casino, ás 18.00 horas. O ponente será o poeta e editor Xulio Valcárcel e o título, ‘Letras Galegas. O galego é un idioma universal’.



O museo de Belas Artes tamén contará cunha proposta especial para conmemorar as Letras. Será o venres, ás 18.00 horas, cando a asociación cultural Pansenfron protagonice unha visita guiada ao museo, ligando arte e música. Ao finalizar, sobre as 19.00 horas, ofrecerá un concerto no salón de actos do recinto.



Máis aló das entidades culturais, as comerciais tamén aportarán o seu gran de area ás Letras Galegas. É o caso de Zona Obelisco que, en colaboración con Demo Editorial, organiza a ‘Ruta das Letras Galegas’, que permitirá aos clientes obter un ‘Raña e gaña’ coas súas compras nos establecementos asociados á entidade até o día 16, co que poderán conseguir libros dos autores da editorial que, ademáis, estarán firmando exemplares das súas obras o propio día 17 nun stand no Obelisco.



Tamén se sumarán ás celebracións os pequenos da Escola Infantil Municipal de Monte Alto, que xunto ao mestre Félix Arias e un cuarteto tradicional formado por pais e nais darán conta dunha tarde chea de música (17.30 horas) na que tamén haberá sorteos de produtos achegados por comerciantes do barrio.