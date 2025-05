A Xunta e Gadis celebran as Letras Galegas cunha 'Foliada!'

A Xunta de Galicia colabora coa empresa Gadis no proxecto artístico Foliada! co que a cadea de supermercados se suma aos actos de celebración das Letras Galegas “homenaxeando desde unha ollada contemporánea ás cantareiras e á tradición oral, ás que se lle dedica este ano a efeméride”. Así o salientou na presentación da iniciativa o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quen enxalzou a “orixinalidade e calidade” deste proxecto que adobía literatura, música e ilustración e que contará cunha reprodución, a modo de formato vinilo musical, de 30.000 unidades que se agasallarán nos puntos de venda destes establecementos o vindeiro 16 de maio.



O Centro Galego de Arte Contemporánea foi o escenario escollido para a presentación do proxecto, composto por cinco láminas, nas que se inclúen versos de coplas populares galegas e a interpretación artística realizada polas ilustradoras galegas Iria Zafián, Laura Mahía, Laura Tova, María Montes e Xoana Almar e as escritoras Ledicia Costas, Yolanda Castaño, María Lado, Esther Corredeaguas e María Solar, ofrecendo unha visión contemporánea destas composicións tradicionais.



López Campos enxalzou este tipo de accións que permiten “unir e establecer pontes entre as nosas creadoras do pasado coas actuais” e que non só serven para “recoñecer a contribución á nosa cultura e lingua das cantigas populares e das cantareiras”, senón que á vez son “tremendamente efectivas para que teñan continuidade nas novas xeracións”.



Selo de compromiso das empresas co galego

Na presentación, que contou tamén coa participación do secretario xeral da Lingua, Valentín García, o titular de Cultura do Goberno galego salientou que “iniciativas como estas demostran a implicación e compromiso dos sectores económicos na difusión da cultura e linguas galegas”.