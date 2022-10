Antonio Guimaraens | “No habrá ningún espacio como Arty! en la ciudad”

Detrás de Arty!, el proyecto que arrasó en la ciudad en 2018 con música, gastronomía, creación plástica y emprendimiento local, se encontraba Antonio Guimaraens, que en 2020 tenía toda su ilusión puesta en otra iniciativa, The Hood, que iba a cobrar vida en la planta principal del Bulevar del Papagayo hasta que llegó la pandemia. Ahora presenta de nuevo su aclamada Arty!, pero esta vez de forma permanente en el espacio que iba a ocupar su planeado ‘barrio’.

El proyecto se anunció en 2020 como The Hood. ¿Por qué ha cambiado?

Yo tenía una marca reconocida, que era Arty!, pero a la vez, en paralelo, ingenié The Hood con la idea de que fuesen dos proyectos independientes. Con la pandemia tuve que paralizar The Hood, y como tenía una marca respaldada, preferí modificar el proyecto e incluirlo dentro del mismo paraguas de Arty!, que es muy conocida en A Coruña. La gente sabe lo que ofrecemos.

¿Cuál será la esencia de este nuevo espacio?

Será una oferta multiexperiencial para niños, adultos y abuelos. Habrá yoga, teatro, música, cine, coctelería, pop-ups, juegos, cervecería, quince puestos gastronómicos y cafetería. Es un proyecto muy completo.

¿Cómo será la dinámica de proyecciones y conciertos?

En cuanto al cine, habrá un espacio acotado con gradas y carácter informal. En una pantalla retransmitiremos diferentes películas, aunque también se le dará otros usos, como presentación de productos, charlas o conciertos más pequeños. La música girará en torno a artistas locales. No habrá ni grandes conciertos ni nada por el estilo, serán artistas locales y música en vivo.

Está claro que Arty! renace con un objetivo muy marcado.

Sí, el objetivo es dotar a la ciudad de un espacio de ocio diferente en el centro de la ciudad, algo completamente distinto a lo que se había visto. Podemos basarnos en lo que se vivió en 2018 en La Marina y la Moom, pero ahora con una programación de 365 días al año y 5.000 metros cuadrados. No habrá ningún espacio como este en la ciudad.

Se aleja de The Hood pero el funcionamiento planteado parece similar.

Por eso unificamos todo bajo el mismo paraguas. The Hood era, de por sí, similar a Arty!, pero al final era más industrial y ahora será más colorido. La oferta es similar a lo que teníamos.

La parte de gastronomía será uno de los principales atractivos. ¿Algo que se pueda adelantar?

Estamos cerrando negociaciones con chefs reconocidos que ya cuentan con sus propios restaurantes y que vienen a diseñar un producto en un espacio diferente. No habrá franquicias ni marcas como en los centros comerciales, será una comida elaborada con mucha variedad de la mano de chefs distinguidos a nivel gallego e incluso nacional.

¿Estará abierto a la participación de artistas locales pequeños?

Por supuesto, nosotros nos definimos como una plataforma de artistas locales. La gran parte de empresas con las que trabajamos son locales.