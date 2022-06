Inés Rey, sobre los cierres de locales de ocio: “Si no, es la ley de la selva”

Después de que la semana pasada se cerrara el cuarto local de ocio nocturno en poco más de un mes, la alcaldesa, Inés Rey, reivindicó la dureza con la que está actuando la Policía Local: “Para los que no respetan, hay algo que se llama represión. Los comportamientos, cuando exceden, se reprimen. Si no, es la ley de la selva”.



La regidora, que visitó ayer la redacción de El Ideal Gallego, salió al paso de las críticas de los vecinos y recordó el esfuerzo que se está haciendo para mejorar la convivencia: “Hemos reforzado el turno de noche y no hubo tanta presencia policial en diez años y esto lo reconocen y lo saben los vecinos”. Esta presencia es posible gracias al pago de horas extra, como reconoce Rey: “Sale del bolsillo de los coruñeses, pero lo hacemos convencidos porque tenemos que darles una solución”.



La alcaldesa recuerda que a menudo reciben el apoyo de la Policía Nacional, pero que es la Local la que actúa cuando un establecimiento incumple las ordenanzas como, por ejemplo, el horario de cierre o las condiciones de insonorización. “Tiene usted que tener el local en unas condiciones. Si no lo tiene, se cierra. Arregle usted el local, y lo volveremos a abrir”, advierte Rey a un hostelero cualquiera, para luego añadir: “Y paga usted una multa”.



Estas multas suelen ser cuantiosas, sobre todo si son reincidentes. Algunas han llegado a alcanzar los cien mil euros. “Es que la multa, si no es cuantiosa, no tiene efecto”, explica. Y si las multas no surten efecto, se cierra. “A mí no me va a temblar la mano, porque los vecinos tienen derecho a descansar”, aclara.



En cuanto a la problemática del Orzán, que tradicionalmente ha sido el epicentro de la movida nocturna en A Coruña, Rey matiza la situación: “El nivel de afluencia del Orzán no es comparable a otros años, y los vecinos tienen derecho a descansar, pero los locales de hostelería tienen derecho a explotar su empresa, que es un local con un horario y unas funciones de insonorización”. Rey recuerda que son negocios legítimos, que han puesto su patrimonio en él, y que tienen personas contratadas. “Y los usuarios tenemos que comportarnos”, remató.