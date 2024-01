Agotados los dos primeros tramos de abonos del Morriña Fest en apenas una hora

Había ganas de Morriña Fest y así está quedando demostrado. En cuestión de una hora el festival ha agotado los primeros tramos de abonos.

En concreto, figuran ya como agotados los dos primeros: el de 69 y el de 79, quedando aún disponibles abonos desde 89 euros, así como los abonos para menores de 8 años.

Son, de momento, las opciones que existen, ya que las entradas individuales por día se pondrán a la venta cuando se devele el cartel completo y las actuaciones diarias.

La semana pasada se conocía el primer avance del cartel para 2024. El festival repite por primera vez emplazamiento, regresando al puerto los días 26 y 27 de julio. El ex de One Direction, Louis Tomlinson, Aitana, Yandel, Nicki Nicole, Sen Senra, Dorian o La La Love You son algunos de los artistas y bandas confirmadas hasta la fecha.