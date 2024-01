El Morriña Fest avanzó este miércoles parte del cartel de artistas que actuarán en A Coruña los días 26 y 27 de julio. El festival se celebrará, por segundo año consecutivo, en el puerto.

Aitana, ya anunciada como uno de los grandes reclamos, estará acompañada por Louis Tomlinson, ex miembro de la banda One Direction, el puertorriqueño Yandel (tal como se intuía ya este martes en sus redes sociales), la argentina Nicki Nicole, Sen Senra, Dani Fernández, La la love you, Dorian y Marlena, entre otros.

Las entradas saldrán a la venta el 23 de enero a las 13.00 horas. El precio inicial de los abonos será de 69 euros.