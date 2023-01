Las 25 familias de Novo Mesoiro logran que la Xunta habilite un bus para el transporte al IES A Sardiñeira

Los Reyes Magos se han retrasado ligeramente para algunos hogares de Novo Mesoiro, pero apenas 20 días después de su gran reparto han cumplido las necesidades y los deseos de 25 familias desesperadas por algo tan básico como el transporte de sus hijos al centro escolar, en este caso el IES A Sardiñeira. Han sido meses de reivindicaciones, quejas y, sobre todo, dinero invertido en lo que es un derecho reconocido para la totalidad de la población estudiantil. Ahora, la Xunta habilitará un autobús para los residentes en el barrio periférico que cursan la ESO en A Sardiñeira.



El anuncio del ente autonómico se produjo después de una reunión a tres bandas entre su delegado en A Coruña, Gonzalo Trenor, con el AMPA del centro y representantes de la asociación vecinal de Novo Mesoiro. Minutos después de la misma y de escuchar los relatos en forma de aventura diaria para llegar al centro, el propio político realizaba el anuncio a través de sus redes sociales: “A Xunta porá a disposición dos alumnos do colexio Sardiñeira, residentes en Novo Mesoiro, un autobús para acudir ao seu centro educativo”. El delegado aprovechó, además, para tocar un tema sensible en el barrio como el de las líneas de autobús urbano y sus frecuencias. “Con esta medida dase resposta ás demandas das familias, tendo en contra, ademáis, que non dispoñen dunhas liñas de bus urbano adecuadas”.



Trenor apunta a la gestión municipal como uno de los detonantes de la decisión, aunque recientemente fue el concejal de Movilidad, Díaz Gallego, el que se hizo eco del problema de los vecinos de Novo Mesoiro e instó a la Xunta a asumir su responsabilidad a la hora de garantizar el transporte de forma universal.



Centros adscritos

Un total de 25 familias de Novo Mesoiro tuvieron que mandar a sus hijos en autobús urbano al centro de A Sardiñeira, con un ejercicio de planificación y antelación incluido, ya que los menores, en su mayoría de entre 11 y 13 años, tenían que caminar más de veinte minutos desde la parada más cercana. Las primeras explicaciones que recibió el Ampa pasaron por señalar a Elviña como centro adscrito al barrio, a pesar de que se encuentra al límite de su capacidad y, en previsión de no perder plaza, los padres optaron por solicitar matrícula en A Sardiñeira, que ahora reclaman como adcrito en el futuro



En ese sentido, fuentes del Ampa explican cómo los registros de la Xunta, a la que solo le constaban dos familias afectadas, se alejaban, a su juicio, de la realidad. “Muchas familias vienen del Wenceslao Fernández Flórez, pero tras nueve años en Infantil o Primaria se habían mudado a Novo Mesoiro”, explican.