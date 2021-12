El BNG cree que la relación del PSOE y la Marea es “estéril y paralizante”

Faltan diez días para que acabe el 2021 y la sensación es que lo hará igual que acabó el 2020, sin nuevos presupuestos municipales. Y esta sensación se extiende a los propios partidos de la corporación. A principios de mes, la portavoz del PP municipal, Rosa Gallego, extendía esta preocupación al debate plenario; ayer, era el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien hacía extensible esta preocupación, tildando de “incumprir coa cidade” la ausencia de unas nuevas cuentas para 2022, manteniendo, por el momento, prorrogadas las de 2020.



Y es que el concejal nacionalista recordó ayer que uno de los compromisos acordados con el actual Gobierno municipal para su investidura era “iniciar a negociación dos orzamentos no mes de setembro”.



Jorquera no solo apunta que esto no ha ocurrido, sino que “PSOE e Marea Atlántica optaron por negociar exclusivamente os orzamentos entre eles, excluíndo os restantes grupos”, afirmó, algo que también criticaron los populares hace unas semanas.



“O máis grave non é que se estea incumprindo o acordo de investidura, o máis grave é que se está incumprindo coa cidade”, afirmaba Jorquera, quien recordaba que, aunque se aprueben las cuentas, no se harán efectivas hasta “ben entrado o ano”.



Jorquera adjetivaba las relaciones dentro de la corporación durante el mandato como “giros de 180 grados”, en relación al cambio de “unha dinámica de confrontación estéril e paralizante entre o PSOE e a Marea” a un diálogo “que tamén ten visos de ser estéril e paralizante”.









Líneas a seguir





No obstante, el portavoz nacionalista volvió a tender la mano y aseguró que su formación tiene la disposición de facilitar “que haxa uns novos orzamentos”.



Por ese motivo, Jorquera enumeraba ayer algunas de las propuestas que su partido pone sobre la mesa para las nuevas cuentas, como un Plan de Inclusión Social o la potenciación de un banco de viviendas en alquiler con precio tasado.



Aunque hay un punto que sigue siendo una línea, ya que desde el BNG instan al Gobierno municipal a no derivar “nin un euro” a la compra de terrenos portuarios y destinar la cantidad prevista (más de quince millones) a un plan para regenerar y revitalizar los barrios de la ciudad herculina.