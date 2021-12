Carlos Menudo, posible salida

El mercado de invierno no comienza hasta enero de 2022, pero ya hay jugadores que apuntan a salir en la ventana que se abrirá el primer mes del próximo año. Uno de ellos es Juan Carlos Menudo, que este jueves fue una de las ausencias sonadas entre los que jugaron ante Osasuna. El futbolista, que había estado en la primera ronda ante el UCAM Murcia, cuajando un buen partido, no dispuso de minutos.



Cuando se le preguntó en sala de prensa el motivo a Borja Jiménez aludió a que se trataba de una mera “decisión técnica”, quitándole trascendencia al hecho, incluso al ser preguntado por una posible salida.



Una opción que estaría encima de la mesa, a tenor del poco protagonismo que ha tenido en lo que llevamos de curso. El futbolista solo ha disputado 155 minutos, distribuidos en siete partidos. El jugador empezó disputando 28 minutos en la jornada inaugural ante el Celta B (5-0), el pasado 29 de agosto, marcando un gol en el minuto 69.



No obstante, no volvió a competir hasta cuatro jornadas después, cuando en la quinta (26 de septiembre) salió desde el banquillo en la derrota a domicilio ante Unionistas (2-1). De nuevo, fue suplente y apenas disputó cinco minutos dos partidos después, el 9 de octubre, cuando el Depor claudicó ante el Real Unión de Irún, por idéntico marcador.



Fue suplente la siguiente jornada en la victoria en el Abanca Riazor ante el San Sebastián de los Reyes (1-0) y dos jornadas después, también por la mínima, contra el Zamora.



Tres encuentros después dispuso de diez minutos en el importante triunfo del Deportivo frente al Rayo Majadahonda (1-2). Su primera titularidad llegó la pasada jornada 14, el 28 de noviembre, ante el Bilbao Athletic (1-1) y volvió a ser de la partida el 1 de diciembre en la victoria ante el UCM Murcia(3-4) en la primera ronda copera.



El buen golpeo del futbolista sevillano es una de sus cualidades y en los partidos solía ser el encargado de ejecutar los saques de esquina y las faltas, junto a otros ‘especialistas’ como Juergen, Diego Aguirre o Víctor García. Sus pocos minutos en lo que llevamos de temporada y su notable ausencia en la ronda copera podrían significar una eminente salida de la entidad, en busca de un protagonismo que no está teniendo. A pesar de que Borja siempre al ser preguntado por los menos habituales se refería a que tenían que estar listos para competir en cualquier momento y puso en valor en el pasado las actuaciones del propio Menudo, su poca presencia en el equipo y la eliminación copera podrían precipitar su adiós del Deportivo, con el que tiene dos años de contrato.