La Ómicron tiene la intención de aguarnos la fiesta

Malas noticias: el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades considera “muy probable” que la variante Ómicron cause más hospitalizaciones y muertes que la Delta y la UE no ve suficiente la vacunación para frenarlas, por lo que pide medidas urgentes. Que nos digan esto a las puertas de la Navidad nos viene mal, que ya tenemos la cabeza llena con los regalos, el menú, la distribución de los comensales, la decoración y demás cuestiones importantes como para que nos recuerden que estamos en medio de la sexta ola de la pandemia y que a poco que se descontrole puede ser de las más letales. Pero es lo que hay. De momento, los expertos recomiendan pruebas de antígenos antes de las reuniones familiares y que no nos volvamos locos y nos juntemos veinte en una casa, como en los buenos tiempos. Con la mitad ya estamos rozando el peligro. Aunque ya sabemos que mientras sean recomendaciones y no obligaciones les haremos tanto caso como a los que insisten en que esto no ha acabado.