El servicio de teleasistencia de la Diputación da servicio a 650 personas de las comarcas

Dentro de las 2.903 personas que se benefician del servicio de teleasistencia de la Diputación, cerca de 650 son de las comarcas de A Coruña y Betanzos. Así lo destacó ayer el ente provincial, que presta apoyo a 90 municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes.





De esta manera, el servicio atendió durante el último año 127.843 llamadas telefónicas desde su central, situada en el polígono coruñés de A Grela, y registró 333 nuevas altas en toda la provincia. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, visitó las instalaciones y recordó que “o ano pasado, despois dos meses máis duros da pandemia, eran 2.600 as persoas que se beneficiaban deste servizo, agora son 2.900 e, como dixen naquel momento, o noso obxectivo é seguir crecendo ata chegar aos 3.300 usuarios e usuarias”.





Más calidad de vida

González Formoso valora “a importancia deste servizo, do que estamos profundamente orgullosos porque sabemos que é útil e mellora a vida da xente, para acompañar aos nosos maiores que viven sós e dar tranquilidade ás súas familias, que saben que se pasa algo hai alguén pendente ao outro lado do botón vermello durante as 24 horas do día” y agradeció “o gran traballo que realizan as operadoras”.





“Sodes un deses servizos esenciais aos que tanto temos que agradecer o seu esforzo durante esta crise”, afirmó Formoso, quien añadió que durante la pandemia se reforzó la atención y se simplificaron los trámites para acceder de forma urgente a la teleasistencia, que es gratuita para los usuarios. El perfil tipo de beneficiarios es el de una mujer mayor de 80 años que vive sola, aunque también hay un pequeño porcentaje de personas con alguna diversidad funcional.





“Nunha provincia caracterizada polo envellecemento da poboación, especialmente no ámbito rural, cremos que é fundamental ofrecer un servizo como este”, dijo la diputada de Benestar Social, Ana Lamas. Oleiros, con 73 usuarios, es uno de los municipios con mayor número de beneficiarios de este servicio.