El Ministerio de Magia tiene una misión en la ciudad

La peculiar familia de Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter, se apoderó de los corazones de todos los fans de la saga. Cuando se cumplen veinte años del lanzamiento de las películas del joven mago, Mark Williams, que da vida a Arthur Weasley, salió de su Madriguera para visitar la ciudad y conocer a las más de 300 personas que se acercaron a La Tienda que no debe ser nombrada. En ella firmó autógrafos, varitas, patitos de goma y revivió la nostalgia de un universo que atrapó a los jóvenes a principios de los 2000.



“Es genial estar aquí porque nunca había visitado A Coruña y quería venir, aunque todavía no he tenido tiempo para explorar mucho”, asegura el actor británico, que interpreta al prestigioso mago de la Orden del Fénix y que presta servicio al Ministerio de Magia.



En la saga, Arthur está casado con Molly y tiene siete hijos: Ron, Ginny, Fred, George, Percy, Charlie y Bill. Además, el elenco que estudiaba en Hogwarts era mayoritariamente joven, pero esto no supuso un problema para el actor.





“Si tuviese una varita mágica, usaría Tarantallegra, que hace bailar a la gente. Sin duda, haría bailar a los políticos”, asegura





“Me encanta trabajar con niños porque es muy gratificante”, dice, mientras recuerda con cariño los momentos en los que tenían tiempo, entre grabación y grabación, para charlar: “Solíamos sentarnos para esperar y hablábamos todos. Lo recuerdo con mucha felicidad”.



Su gran sentido del humor, que traspasa la pantalla, también se ve reflejado a la hora de escoger qué hechizo utilizaría en la vida real. “Si tuviese una varita mágica, usaría Tarantallegra, que hace bailar a la gente. Sin duda, haría bailar a los políticos”, comenta entre risas. Participar en una de las sagas más famosas de todos los tiempos fue un punto de inflexión en su carrera, aunque “no fue una cosa diferente, porque soy un actor inglés que ya hacía cosas del estilo. Eso sí, fue una experiencia excelente”, relata Williams.



Desde 2013, el intérprete protagoniza la serie de la BBC “Father Brown”. “Tras nueve temporadas, la próxima sale el año que viene. Disfruto mucho con este papel porque interpreto a un buen hombre”, explica.









Especial de HBO





El 2022 mantendrá viva la magia. Dentro de 26 días, Williams encarnará de nuevo al patriarca Arthur Weasley en el especial de Año Nuevo que emitirá HBO Max con motivo del vigésimo aniversario de “Harry Potter y la piedra filosofal”. “Fue algo precioso. Tuvimos mucho de qué hablar al reunirnos después de tantos años y los fans se pueden esperar algo muy bonito de este reencuentro”, adelanta el actor.



Así, el 1 de enero el reparto de “Harry Potter” volverá a sobrevolar los hogares de todos los seguidores de los libros y las películas. Lo harán, además, desde los escenarios reales donde se grabó la saga, en los estudios Leavesden (Inglaterra).