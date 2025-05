La alcaldesa responde a los vecinos de Novo Mesoiro tras la polémica por la nueva base de BiciCoruña

La futura instalación de una nueva estación de BiciCoruña en Novo Mesoiro despertó esta semana la indignación vecinal. Los residentes del barrio, dispuestos a movilizarse para mostrar su rechazo, consideran que la ubicación elegida, en la parte final de la calle Fragas do Eume, no es la adecuada. El motivo no es otro que la pérdida de cuatro sitios de aparcamiento.



La alcaldesa, Inés Rey, contestó este viernes en ‘Cita en María Pita’ a los vecinos: “Pretendían colocarla en un sitio que, técnicamente, no es viable. No cumplía con los estándares de seguridad y tenía un sobrecoste elevadísimo”. Además, añadió la regidora, “se buscó la mejor ubicación, por la que irá también el carril bici”.

Rey también explicó que “no se pueden poner estaciones en curva, que es lo que pretendían, y en una zona peatonal. No es una decisión arbitraria o caprichosa. Donde la pedían no se puede. ¿A nosotros qué más nos daba ponerla en un sitio u otro?”. Este miércoles los vecinos anunciaron haberle enviado un correo a la alcaldesa expresando su oposición a la nueva base. “No podemos permitir que el aparcamiento y la movilidad de nuestro barrio se vean perjudicados por una decisión que no ha contado con nuestra opinión”, expusieron.



Tras la intervención de Inés Rey, volvieron a insistir en su posición. Lo hicieron publicando en redes una recopilación de fotografías de estaciones de BiciCoruña “que están precisamente en zonas peatonales de otros barrios de la ciudad”. Mostraron, por ejemplo, las ubicadas en O Castrillón o la estación de tren.

“No estamos en contra de la movilidad sostenible, pero pedimos coherencia y diálogo. Si en otros barrios se han instalado estaciones en espacios peatonales sin problema, ¿por qué aquí no?”, se preguntan.



El Ayuntamiento anunció esta semana que se han incorporado 100 nuevas bicicletas eléctricas al servicio municipal de alquiler de bicis, que supera los 14.000 usuarios. Esta ampliación responde al crecimiento sostenido de la demanda y al compromiso del Gobierno local con la promoción de una movilidad activa y alternativa al vehículo privado. La implantación de estas unidades tiene lugar en paralelo a los trabajos de ampliación de la red de bases, con la previsión de que las estaciones superen las 80 en las próximas semanas.