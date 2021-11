CRÓNICA | Derrota con sabor a Victoria

Si hay que perder, elijo perder así. El Victoria dio una lección de corazón y pundonor en su despedida de la Copa del Rey, un bonito sueño que comenzó la pasada temporada y finalizó en el estadio de Riazor con una derrota ante el todopoderoso Villarreal (0-8) después de un camino brillante y repleto de momentos que quedarán grabados a fuego en la historia del modesto club coruñés.



En la memoria blanquinegra permanecerá el once presentado por Guillermo Pigueiras, el mismo que ante el Hernani vasco: Jano, Plaza, Pipo, Adri, Mandayo, Javi Sande, Sergito, Martín, Sergio, Raña e Iago Pérez, organizados en un 1-4-2-3-1 para tratar de parar a un Villarreal con diez futbolistas del primer equipo en la alineación y con jugadores de renombre como Asenjo, Chukwueze, Mandi o Alcácer.



El equipo de Unai Emery se asentó en campo contrario rápidamente ante un Victoria replegado a la espera de robar y poder correr en una contra con la velocidad de los extremos Raña y Sergio.



No obstante, el primer protagonista fue Jano. El portero se encargó de mantener el 0-0 con dos paradas de mérito a cabezazos de Mario y Raba en los primeros minutos. Mandi también la tuvo y el propio Jano volvió a aparecer para despejar con el pie un centro de Chukwueze desviado por Adri.



Un pase en largo de Javi Sande obligó a Asenjo a salir de su área en la que fue la opción más peligrosa del Victoria del primer acto, junto a una contra conducida por Raña que finalizó en córner.



El Victoria aguantó sin encajar hasta el minuto 17 cuando Alberto Moreno tiró una pared con Alcácer y se coló entre Plaza y Adri para definir con una vaselina. El 0-2 apenas se hizo esperar y fue de nuevo Alberto Moreno, esta vez de tiro raso y potente, quien batió a Jano.



Un insistente Chukwueze y un omnipresente Dani Raba fueron los agitadores del Villarreal, que a través de un ritmo bajo impidió cualquier salida del Victoria. No obstante, Martín y Sergito calmaron el juego blanquinegro cuando tuvieron oportunidad, mientras Adri lideraba la resistencia de la zaga.



Mandi hizo el 0-3 con un cabezazo en un córner y Alcácer castigó un error conjunto de Pipo y Sande para subir el 0-4 al marcador en el 37. Entre los dos goles, Jano sacó otra mano a un disparo de Alcácer.











Participación de Jorge







El segundo acto sirvió para que también disfrutasen sobre el césped Padín, Patiño, Iago Rial, Dieguito y Jorge Rodríguez, protagonista de un viaje relámpago desde Dublín para asistir al partido. En el Villarreal entró Gerard Moreno, su estrella, para tener la fiesta completa.



Chukwueze hizo el quinto de tiro cruzado, Gerard cabeceó un córner para hacer el sexto, Dia cazó un balón muerto en el 0-7 y Iosifov cerró la victoria en un mano a mano ante un destacado Jano.



Por el Victoria, Sergito levantó a la grada en un par de ocasiones y Pipo protagonizó el único tiro a puerta de los locales en los noventa minutos.



Ya lo dijo Jorge Rodríguez en la previa del partido. “Somos un equipo muy de corazón”. Ahora el Villarreal, vigente campeón de la Europa League, también lo sabe.









VICTORIA 0 - 8 VILLARREAL Victoria: Jano; Plaza, Pipo, Adri Méndez (Diego Expósito, m.80), Mandayo (Jorge Rodríguez, m.73); Javi Sande, Sergito; Sergio Rodríguez (Padín, m.56), Martín Mauriz (Iván Patiño, m.73), Raña; Iago Pérez (Iago Rial, m.80).

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Dela (Carlo, m.80), Mandi, Estupiñán (Gerard Moreno, m.63); Chukwueze, Iborra, Alberto Moreno, Rubén Peña (Nikita Iosifov, m.64); Raba (Dani Tasende, m.64) y Alcácer (Dia, m.46).

Goles: 0-1, M.17: Alberto Moreno. 0-2, M.21: Alberto Moreno. 0-3, M.28: Mandi. 0-4, M.37: Alcácer. 0-5, M.50: Chukwueze. 0-6, M.74: Gerard Moreno. 0-7, M.82: Dia. 0-8, M.87: Iosifov.

Árbitro: González Fuertes, del comité asturiano.

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Estadio de Riazor ante unos 6.000 espectadores y que coincidió con el Memorial Moncho Rivera, que recaudó 37.000 euros para la Cocina Económica de La Coruña