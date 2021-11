Josep Calavera y Jorge Valín, los únicos que quedan por ser titulares

El once que alineó Borja Jiménez ante el Bilbao Athletic el domingo incluyó, como gran novedad a Juan Carlos Menudo, al que se le había resistido la titularidad en las doce anteriores jornadas de su etapa como blanquiazul (sin contar la del Extremadura).



Se unió así a una larga nómina de jugadores que han sido titulares. Casi todos los que integran la primera plantilla han pasado por el once esta temporada. De hecho, solo dos jugadores de campo no han formado parte de alguna alineación en lo que va de curso: Josep Calavera y Jorge Valín.



El centrocampista cedido por el Atlético de Madrid apenas ha tenido protagonismo como deportivista. Solo ha jugado 37 minutos repartidos en dos partidos.



Jorge Valín, por su parte, aún no ha debutado en una temporada marcada por las lesiones. La principal, una en la cadera, la arrastró de la temporada pasada y le obligó a pasar por quirófano a la conclusión de ese curso. En pretemporada pasó unos días de confinamiento y, de vuelta al equipo, dos contratiempos musculares en los aductores.



Además del canterano, no ha tenido minutos el portero Pablo Brea, que ha estado a la sombra de Ian Mackay. Tampoco Alberto Sánchez, que estuvo en algunas convocatorias del primer equipo esta temporada.



De los futbolistas con ficha del filial, dos han estado en una alineación de Borja Jiménez: Trilli, que inició la temporada como titular antes de irse con la selección española sub-19, con la que se lesionó, y el delantero Noel López, que también formó parte de uno de los onces del equipo herculino en este primer tercio de campeonato.



Otros jugadores, en cambio, son fijos en los planes del preparador deportivista. Han formado parte del once en los trece partidos disputados por el Depor el portero Ian Mackay; Adrián Lapeña, Juergen Elitim y Miku Fedor.









Profundidad del plantel





Borja Jiménez apuesta por la profundidad de su plantilla y no quiere tirar la Copa aunque su objetivo sea el ascenso a Segunda División.



“Tenemos una plantilla muy amplia. Cada semana, cuando no ponemos a uno, me preguntáis por qué no juega; o la afición se pregunta por qué no juega. Es un momento idóneo para que demuestren todo el talento que tienen y que yo no tengo ninguna duda que poseen”, dijo tras el empate con el Bilbao Athletic.



El objetivo del Deportivo, en palabras del técnico, es “no solo pasar esta eliminatoria, sino la siguiente y aguantar lo máximo posible”. “Cuando te pones el escudo del Depor hay que salir a ganar siempre, sea un amistoso, Liga o Copa. Tenemos que ganar y a mí personalmente la Copa me gusta mucho”, señaló.