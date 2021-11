Juergen: "Me siento seguro con Álex y Villares de guardaespaldas"

Juergen Elitim es uno de los jugadores estrella de la Primera RFEF. El mediocampista colombiano se ha convertido en un pilar fundamental del Deportivo y ha exhibido en más de una ocasión un nivel muy por encima de la categoría. El futbolista sudamericano confiesa sentirse feliz por su gran momento personal y reconoce que mucha parte de culpa de que pueda brillar en cada partido la tienen sus "guardaespaldas" Álex Bergantiños y Diego Villares, que con su sacrificio le permiten tener más libertad de movimientos en el verde.





"Es un gran trabajo tanto de Álex, Villares como la gente que juega por detrás y por delante. Siento esa confianza, me siento seguro de compartir el campo con ellos, son jugadores increíbles que ahora nos vienen perfecto para el juego que queremos hacer, ser dominadores y proponer dentro del campo y me siento seguro con ellos detrás, de guardaespaldas", ha señalado durante la rueda de prensa telemática que ha ofrecido esta mañana.





El colombiano está completando una excelente campaña con la escuadra blanquiazul: "Me siento feliz. Estoy disfrutando del fútbol, del Depor, del club, de la ciudad. Estoy contento aquí y eso se ve reflejado en el campo. El funcionamiento del equipo me ayuda porque me lo hace bastante fácil. Estamos en un buen momento colectivo y a intentar alargar esta racha, que siga todo así".





"Nuestra intención es seguir sumando de tres, seguir teniendo esas buenas sensaciones, teniendo victorias y seguir en el liderato", ha señalado sobre la dinámica positiva en la que se encuentra instalado el cuadro herculino.





El Depor recibe el domingo al Bilbao Athletic: "Sabemos que los filiales son un arma de doble filo, capaces de lo mejor y, en muchas ocasiones, de cosas no tan buenas. El Athletic tiene un gran equipo, vendrá motivadísimo a Riazor y nos lo pondrá difícil".





El colombiano ha asegurado que la plantilla blanquiazul se mantiene prudente y no se deja llevar por la euforia del gran momento de forma del equipo.





"Del vestuario para dentro estamos muy tranquilos. Somos un grupo que no se conforma nunca, tratamos de darle la misma normalidad cuando se gana y cuando se pierde. Fuera está esa euforia y esas ganas de que se cumpla el objetivo. Nosotros tenemos las mismas ganas, pero estamos tranquilos y trabajamos a diario normal, sin ningún tipo de euforia", ha subrayado.





Por último, ha agradecido el apoyo constante de la hinchada deportivista: "Para nosotros es un privilegio enorme. Semana a semana, la gente del Depor nos sorprende, no para de hacerlo. El otro día (el pasado domingo en Majadahonda) eran mil y pico en El Cerro y nos llevan en volandas. Son muy importantes para nosotros y sabemos que siempre estarán ahí apoyándonos y contamos con ellos".