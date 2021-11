UCAM Murcia, rival copero del Depor.

El Deportivo ya conoce cuál será su rival en la primera eliminatoria de Copa del Rey: el UCAM Murcia, contra el que jugará el próximo 30 de noviembre, 1 o 2 de diciembre a partido único en el estadio de La Condomina, al ser ambos equipos de la misma categoría y al haber sido extraída en el sorteo la bola del equipo murciano en primer lugar.







De más a menos





El cuadro universitario no ha empezado con buen pie en esta campaña, después de haberse quedado a las puertas de la élite el curso pasado.



El conjunto andaluz disputó la temporada anterior el playoff de ascenso a Segunda División y perdió en la última eliminatoria a manos del UD Ibiza, tras un dudoso penalti señalado por el línea (1-0).



No obstante, a estas alturas del curso el conjunto universitario, cuyo técnico es el exinternacional Salva Ballesta, ocupa la zona baja de la clasificación en el Grupo dos: decimoquinto en la tabla con 13 puntos.









Nueva oportunidad





El Deportivo tendrá una nueva opción de resarcirse de los últimos años, en los que su participación copera ha sido muy discreta.



El curso pasado el conjunto herculino pasó la primera ronda, tras imponerse al CD Ejido, el 17 de diciembre de 2020, gracias a un tanto marcado por Héctor Hernández. Un partido que no estuvo exento de polémica y en el que ambos equipos acabaron con diez en el campo: Borja Granero, que fue expulsado en el minuto 34 y Javi Rosa, en el 50. La siguiente eliminatoria copera quiso que el cuadro blanquiazul se enfrentase al Deportivo Alavés, el 6 de enero. Un partido en el que el equipo herculino mereció más, pero que terminó cayendo del lado de los albiazules, que se impusieron gracias a una diana de Luis Rioja en el 75 de partido.



El Deportivo, que ha ganado en dos ocasiones la Copa del Rey, lleva un par de campañas siendo incapaz de avanzar en el ‘torneo del KO’ y perdiendo a las primeras de cambio.



La Copa, muchas veces denostada, es uno de los seis títulos que luce el club coruñés en sus vitrinas y ahora tiene una nueva oportunidad para pasar de ronda. El objetivo primordial es el ascenso, pero el torneo copero es un aliciente y una oportunidad para los menos habituales.









La ‘segunda unidad’





Jugadores que están teniendo menos minutos como Josep Calavera, Juan Carlos Menudo o Rafa de Vicente, ex del UCAM Murcia, equipo del que fue capitán y con una presencia intermitente en el once, tienen en la Copa el escaparte perfecto para mostrarse, Así como el portero suplente Pablo Brea, que no ha debutado.