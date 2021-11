El Gobierno local presentará en diciembre la demanda para recuperar la Casa Cornide

El Consello de Memoria Democrática se celebró ayer en el palacio municipal. Fue el primero en dos años, tras el covid, circunstancia a la que se aferró el Gobierno local para explicar el retraso. Algo que no convenció ni a la Marea ni al BNG, molestos por la noticia porque no se les hubiera comunicado que existía un informe del Instituto José Cornide que recomendaba la retirada de honores a numerosos personajes de la época franquista, como Barrié de la Maza o Alfonso Molina. Por su parte el Gobierno local aprovechó para anunciar que presentará la demanda judicial para recuperar la Casa Cornide en diciembre.





Actualmente se están rematando los informes jurídicos y el Gobierno local ha pedido a la Xunta que acelere el trámite para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, actualmente propiedad de la familia Franco, que lo adquirió en circunstancias dudosas. El concejal Juan Ignacio Borrego, que presidió el Consello, aprovechó para entregar a la oposición el informe del Instituto José Cornide, no sin antes recordar que no estaba refrendado por el pleno de dicha institución. Para el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, “no fondo, o que vemos é unha falta de impulso total por parte do Goberno local en materia de memoria histórica”