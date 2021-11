Galicia plantea implantar hacia finales de semana el certificado covid en hospitales si el TSXG lo ratifica

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha apuntado que la idea es poder implantar el certificado covid-19 a finales de esta semana para los acompañantes de los enfermos que accedan a los centros hospitalarios.







Por el momento, solo se ha pedido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la extensión de la exhibición de este documento --ya sea de recuperación, vacunación con pauta completa o prueba negativa--, una solicitud que el conselleiro de Sanidade ha confirmado que se ha remitido este mismo lunes.





La medida fue acordada por el subcomité clínico el pasado viernes pero hasta este lunes no fue enviada la solicitud al TSXG. Al respecto, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que se ha dedicado el fin de semana a "fundamentarlo bien", con el objetivo de que consiga el aval del TSXG.





Rueda ha justificado que para que se puedan hacer visitas "absolutamente de forma segura" en los hospitales, ahora mismo es preciso recurrir a este certificado y realizar una serie de cribados.

En palabras de Comesaña, se trata de una medida para "poner el acento en la prevención" del incremento de la incidencia, que hace hincapié, además, en el concepto de la vacunación.





HACIA FINALES DE SEMANA

El Sergas lo implantará en cuanto sea posible, previsiblemente hacia finales de semana. "En el tiempo que tarde en responder, se implementaría, podemos estar hablando de finales de la semana, siempre y cuando el TSXG lo considere oportuno", ha señalado Comesaña a preguntas de los medios.





Por el momento, Comesaña ha indicado que no se incluirá este certificado en otros ámbitos que no sea hospitalaria, aunque en días pasados apuntó que tampoco estaba descartado seguir incorporando la medida en otros contextos. "La evolución del número de casos activos no es buena y no se descarta tomar medidas de ningún tipo", ha aseverado.