Reunen os xogos tradicionais, nunha aplicación para reivindicar o seu papel na sociedade galega

Máis de 50 xogos tradicionais galegos, tales como a peonza, as chapas ou a chave, atópanse xa unificados ao redor dunha aplicación móbil –dispoñible gratuitamente para Android e Apple– e unha páxina web (http://xogostradicionais.consellodacultura.gal/) para reivindicar o seu papel na construción da sociedade galega pero, sobre todo, para incentivar a pequenos e maiores a “seguir xogando”.



A iniciativa, que nace da man do Consello dá Cultura Galega (CCG) e o Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego, presentouse onte na sede do Consello.



A data escollida para a presentación do proxecto non é casual, posto que para ela baseáronse no refrán popular “polo San Martiño, peóns ao camiño’, que marca o inicio da temporada do xogo da peonza o 11 de novembro.



O proxecto busca “revitalizar o uso” destes xogos para que “volvan formar parte do día a día da sociedade”. A aplicación busca que os xogos tradicionais “deixen de ser algo do pasado, case museístico”.