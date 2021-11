Varios clubes, investigados por los contratos de sus jugadores

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Guardia Civil realizaron inspecciones en distintos clubes de fútbol que han militado en Segunda B en los últimos años con el objetivo de obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otras infracciones vinculadas al uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas, dejando en lugar de desprotección a los deportistas profesionales.



Estas actuaciones están enmarcadas en la lucha contra la corrupción en el deporte y el fraude, debido a que se detectó una problemática generalizada en el uso de dinero no declarado en el mundo del fútbol y especialmente en los clubs de la antigua Segunda B y Tercera división. Calahorra, Hércules y La Nucía, Salamanca, Extremadura, Mérida, Cartagena, Atlético Sanluqueño, la Balompédica Linense y Atlético Baleares con los investigados.



En el caso del Hércules, donde está el exdirector deportivo del Deportivo, Carmelo del Pozo, una inspectora de trabajo, acompañado por un agente de la Guardia Civil, se personó ayer en sus instalaciones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Fontcalent para preguntar a varios jugadores por sus contratos laborales, según confirmaron fuentes de la entidad.



Los jugadores del Hércules atendieron a la inspectora de trabajo y desde el club señalaron que se afronta esta situación con “total tranquilidad y normalidad”, si bien la entidad aclara que, de momento, no tiene intención de realizar una valoración pública.



Fuentes de la entidad alicantina aseguran que todos los contratos de los jugadores del Hércules son absolutamente legales y que no hay en ningún caso dinero ‘B’ en dichos compromisos laborales.



A través de un comunicado, el Hércules señaló que colabora con la investigación de la que es objeto por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y garantiza que cumple fielmente con toda la reglamentación laboral vigente: “El club ha accedido a mostrar todos los expedientes y documentos que han demandado los funcionarios, colaborando con ellos en todo aquello que se ha solicitado y manteniendo el más firme compromiso de cooperación con los mismos en el desempeño de su trabajo, con el convencimiento pleno de que la entidad cumple fielmente la reglamentación laboral”.