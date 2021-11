Un cambio en el proyecto inicial obliga a parar el derribo de El Náutico de Sada

El día 2 de noviembre, el Ayuntamiento de Sada paralizó el derribo de El Náutico para modificar el proyecto inicial y atender así a las indicaciones del director de obra, que aconsejó “conservar os muros pantalla dos sotos para maior estabilidade do terreno”, confirmó este miércoles el Gobierno de Benito Portela.



Los responsables municipales indicaron que el nuevo proyecto “xa está redactado, visado e aceptado polo contratista”, y solo está pendiente de su aprobación por parte de la Junta de Gobierno de Sada. Un trámite que se realizará “posiblemente a semana que ven”, para a continuación reanudar la intervención en El Náutico.



Desde el municipio sadense insistieron en que este cambio “suporá unha maior seguridade na estabilidade do terreo e un aforro de 38.000 euros para as arcas municipais” por la disminución de las unidades de obra, matizó el Ayuntamiento de Sada.



Popular la decisión de suspender la obra respondió a una cuestión de inseguridad, porque no se cumplían las medidas obligatorias en materia de salud como los conservadores denunciaron en octubre, cuando impugnaron el decreto del Plan de Seguridad y Salud del Náutico “debido a las carencias técnicas de la documentación y a los riesgos que apreciamos” solicitando detener las actuaciones “en tanto no se resolviese nuestro recurso” y apuntando a que “el proyecto se había aprobado sin el supervisado o visado colegial obligatorio”, resumió el Partido Popular de Sada.





El PP asegura que la suspensión responde a que no se cumplían las medidas de seguridad





Los populares critican la actuación de la coalición municipal en este asunto y en otros anteriores al considerar que “no es nuevo en estos años la necesidad de ‘modificados de proyecto’ en las obras de Sada”. En este sentido, anotan intervenciones como la de la escalera de Fontán o el Centro Ocupacional de Osedo.



“La calidad de un proyecto empieza por la calidad del encargo, y ahí es donde surge el problema”, señalaron desde el PP”.



En octubre, las máquinas completaron la demolición de la estructura superior del inmueble, construido de manera ilegal en el paseo marítimo en los primeros años de los 90. Así lo determinó el Tribunal Supremo en 1999 confirmando sendas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 1992 que declararon la nulidad de los acuerdos de 1988 y 1990 por los que se autorizó la construcción de El Náutico.



Además de la decisión de los tribunales y su necesario cumplimiento, expertos en arquitectura y urbanismo emitieron un informe en 2019 en el que apuntaban a razones de interés público “asociadas á eliminación dunha edificiación sen título habilitante (anulado por sentencia), construida ilegalmente, disconforme co planeamento vixente, e cuxa eliminación supón unha substancial mellora da ordenación ambiental e visual” en un entorno sensible como el de La Terraza.