El Deportivo, a la expectativa

El Deportivo está pendiente de Pablo Trigueros, Alberto Benito y Jorge Valín para recibir al Extremadura el domingo al mediodía en el Estadio Abanca-Riazor, una cita que está en duda por la situación que afecta a la plantilla del conjunto de Almendralejo, que el pasado fin de semana levantó la huelga para medirse (con derrota) al Dux Internacional de Madrid.





El conjunto coruñés es el líder del Grupo I de Primera Federación tras la victoria del pasado fin de semana ante la UD Logroñés en Las Gaunas (0-1) y defenderá esa posición de privilegio en el césped del municipal herculino.





Trigueros se ha ejercitado con normalidad en las últimas sesiones pero por ahora no

dispone del alta médica. No obstante, todo apunta a que la obtendrá esta semana. El central ya estuvo a punto el pasado sábado de recibir el OK de los servicios médicos del club para desplazarse a Logroño, pero finalmente prefirieron no correr riesgo alguno con él.





Por su parte, Alberto Benito, que se repuso de una lesión en las últimas semanas, se ausentó de la primera jornada de trabajo semanal por un proceso febril. Es uno de los puntos de atención de la vuelta del equipo al trabajo tras el día de descanso que le concedió ayer Borja Jiménez.





En la sesión del lunes, Jorge Valín se entrenó al margen del grupo con molestias en el aductor. El canterano aún no ha podido estrenarse esta temporada después de haber sido intervenido a la conclusión del pasado curso de un problema de cadera y en la pretemporada tuvo que pasar un confinamiento. Ya con la temporada en curso, ha tenido que lidiar con las molestias de aductor.





El técnico deportivistas dispuso cuatro entrenamientos de trabajo matinales, tres de ellas en Abegondo y la última, el sábado por la mañana, a puerta cerrada en el escenario del encuentro.





Como siempre, las sesiones de trabajo comenzarán a las 10.30 en el césped, pero en el caso de las de Abegondo, el equipo está citado a las 9 para desayunar.





El partido está previsto para el domingo a las 12, pero dependerá de si la plantilla y cuerpo técnico del Extremadura levantan la huelga que también habían convocado para el día del partido de Riazor.