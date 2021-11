El PP presenta enmiendas a los PGE para el área coruñesa por 260 millones

“No se puede consentir este desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez a la ciudad”, expuso el senador Miguel Lorenzo, quien indicó que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para A Coruña se reducen en casi un 28% respecto a los de 2021. Así, el PP presentó enmiendas por valor de 389 millones de euros para atender “demandas históricas” de la provincia que no aparecen recogidas en los PGE. La más elevada, la que solicita la condonación de la deuda de la obra de Langosteira.



Las diputadas Marta González, Tristana Moraleja y Valentina Martínez, y los senadores Miguel Lorenzo y Verónica Casal, explicaron que de los 778,4 millones que solicitan para la comunidad, el 50% corresponden a la provincia coruñesa, donde residen el 40% de los habitantes de Galicia. Más de 260 millones son para A Coruña y su área metropolitana.



En su opinión, “este es un presupuesto extraordinario, en el que tienen cabida la parte más importante de los 75.000 millones a través del Next Generation EU y de los fondos de recuperación y resiliencia”, explicó González, quien aseguró que, por este motivo, “estamos ante un momento idóneo para llevar a cabo grandes inversiones, realizar importantes proyectos y actuar con transparencia en el reparto de fondos entre comunidades, como siempre ha reclamado la Xunta”. Además, dijo que el PP “no va a permitir que Galicia y A Coruña, vuelvan a ser las “maltratadas y olvidadas” por parte del Gobierno de Sánchez.











Los populares explicaron que 266 millones del montante total de las enmiendas está destinado a infraestructuras, donde la condonación de la deuda del Puerto Exterior se lleva 200 millones de euros. “La ausencia en los PGE de esta cantidad pone de manifiesto el nulo peso político de Inés Rey”, apuntó Lorenzo, quien recordó la moción del PP reclamando este dinero, aprobada por unanimidad en María Pita.



Por su parte, la diputada Tristana Moraleja criticó la “pedrea de los 100.000 euros” con la que el Ejecutivo de Sánchez muestra el “nulo interés” que tiene para desarrollar actuaciones “vitales” para la ciudad como las ampliaciones de Alfonso Molina, que lleva seis años “paralizada” y ni siquiera de contempla, y de A Pasaxe, el Vial 18 o la Ciudad de las TIC. En cuanto al ADIF, cursaron seis enmiendas por un importe de 49,5 millones, centradas, sobre todo, en blindar la llegada de la alta velocidad a la provincia a través de las obras de las estaciones intermodales y la adaptación de las estaciones a los nuevos servicios de la alta velocidad: “Pedimos cinco millones para la de A Coruña”. También reclaman otros diez para la conexión ferroviaria del Puerto Exterior, y diez más para la renovación de la línea de ferrocarril entre A Coruña y Ferrol.



Moraleja se detuvo también en los 17 millones que su partido pide incrementar para la regeneración de la Ría de O Burgo, dentro de los 28 que los populares demandan a Transición Ecológica para actuar en las rías de Ferrol y Betanzos.