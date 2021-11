Hace 25 años: El Deportivo empató pese a las adversidades

El periódico del 11 de noviembre de 1996 abría su edición con el empate del Deportivo por 0-0 ante el Tenerife y la muerte de un trabajador de Endesa tras quedar sepultado por un depósito de carbón.





El Mediterráneo recibe 27 veces más dinero que Galicia para el ferrocarril

Una cantidad de 18.000 millones de pesetas es la que separa a Galicia de la costa mediterránea en materia de ferrocarril y en donde esta última sale muchísimo más beneficiada, según los presupuestos diseñados por José María Aznar para el próximo año. Si se toman cifras comparativas, la comunidad gallega recibirá un total de 697 millones de pesetas en total para modernizar el ferrocarril gallego, mientras que el Mediterráneo recibirá 18.643 millones de pesetas.









Los "inferiores" fueron superiores

Nunca los problemas se habían acumulado de tal forma antes y en el comienzo de un partido. Bajas, lesiones, expulsiones... demasiado lastre para que el globo del espectáculo se elevase con fluidez. El inicio del encuentro estuvo marcado por tres acciones puntuales: la ausencia de Mauro Silva, descartado en el entrenamiento matutino; la lesión de Martín Vázquez, rotura de fibras en la primera jugada, y la pueril expulsión de Madar tras un altercado con César Gómez. Sin embargo, el Deportivo se enfrentó a las circunstancias con agallas y mereció más que el empate 0-0 ante el Tenerife.









Javier Pombo Prieto: "El deporte lo mamé"

Deporte y medicina, dos ingredientes muy difíciles de combinar en el imperioso mundo de la competición. Médicos y enfermos, una relación simbiótica apta para que cualquier osado sociólogo realice una tesina digna del mejor de los premios. En medio de esa lid salta a la palestra un prestigioso doctor herculino, Javier Pombo Prieto, que comenzó a saborear las mieles del análisis clínico en medio de decenas de piernas de futbolistas aficionados, pero no ajenos al castigo del "combate". Comparte su trabajo, en el Instituto Social de la Marina Mercante y en la clínica Asepeyo, con sus tareas en el deporte coruñés, donde es jefe de los servicios médicos del Liceo. "Más que nada me mueve la amistad, porque a los aficionados no se les puede cobrar o, por lo menos, hacerles precios simbólicos --explica--; algunos el deporte lo 'mamamos' desde pequeños".









El Real Madrid, interesado en Jorge Rodríguez, meta del Rayo Sadense

El Real Madrid sigue estando presente en la región gallega. En Galicia mantiene un buen número de "ojeadores" que a las primeras de cambio ofrecen jóvenes con un futuro esperanzador al equipo que preside Lorenzo Sanz. En este caso, la historia es un tanto peculiar porque el personaje en cuestión estuvo en el Deportivo a las órdenes de Juanma y sus técnicos, o vaya usted a saber quién, lo han dejado marchar. El chico, que no perdió nunca sus ilusiones, se fue a casa y fichó por el Rayo Sadense. A Jorge Rodríguez Fernández no le da llegado la hora de su viaje a Madrid. Sueña día y noche con defender la portería del Real Madrid y demostrar a los técnicos deportivistas que estaban equivocados con él.





Holyfield acabó con el mito de Tyson

Evander Holyfield derrotó de forma espectacular por fuera de combate técnico en el undécimo asalto a Mike Tyson y se proclamó campeón del peso pesado, versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en pelea programa a doce asaltos. La victoria de Holyfield llegó a los 37 segundos del undécimo asalto, cuando el árbitro Mitch Halpern paró la pelea con Tyson sin poder reaccionar y totalmente "groggy" sobre el cuadrilátero al recibir combinaciones de iaquierda y derecha que le llegaban nítidas a la cara.





Muere sepultado bajo un depósito de carbón un trabajador de Endesa

El cadáver de Alfonso González Pereira fue recuperado ayer a las cinco de la tarde, después de permanecer once horas sepultado bajo el depósito de carbón que se encuentra en la zona de Saa, en la factoría de Endesa en As Pontes. Un inesperado corrimiento en la montaña de carbón enterró a este técnico cuando se dirigía, conduciendo un todoterreno, a advertir a otro compañero del final de su turno de trabajo.