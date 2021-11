La triple fila en el polígono de A Grela impide celebrar un simulacro en condiciones

Estos días se celebra la Semana de la Prevención que, entre otras actividades, incluye varios simulacros. Uno de ellos estaba programado en la calle Copérnico, en A Grela, en el edificio de la asociación empresarios. Pero, cuando los bomberos llegaron se encontraron con que había hasta una triple fila de vehículos, mal estacionados, por lo que no les fue posible hacer uso del camión autoescalera.



No era una sorpresa: el polígono sufre un grave carencia de plazas de aparcamiento, y la calle el Copérnico es especialmente complicada porque en ella se concentran varios negocios de hostelería. La práctica habría sido más sencilla en otros puntos del polígono, donde no hay coches, pero se trataba de improvisar, así que los bomberos rescataron a la “víctima” por las escaleras y protegiéndola del humo inexistente con un equipo de respiración autónoma.



La Policía Local no suele actuar en Copérnico porque rara vez recibe quejas. Todos saben que no existe ninguna opción de aparcamiento. De momento, el Ayuntamiento planea construir un gran parking en el terreno que ocupan las viviendas de San José, amenazadas desde hace mucho tiempo de demolición, e inmersas en un proceso judicial para expulsar a los okupas. .