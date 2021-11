La Xunta garantiza “compensacións xustas” a los expropiados del Chuac

El director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, mantuvieron un encuentro con la asociación de propietarios de las viviendas cercanas al ámbito del nuevo Hospital de A Coruña.



Una cita en la que los representantes autonómicos aseguraron que la Xunta “traballará para minimizar as afeccións de forma compatible coa funcionalidade do novo hospital, e que os expropiados recibirán compensacións xustas, de acordo cos procedementos legais establecidos”, informaron desde Infraestruturas.





En los próximos meses se concretará el ámbito preciso de la ocupación para la ampliación









Además, Francisco Menéndez y Gonzalo Trenor explicaron que “o proxecto de construción do ‘Novo CHUAC’ se atopa actualmente na súa etapa inicial, tras a recente adxudicación e sinatura do contrato para a redacción do proxecto e dirección das obras”, con lo que lo que existe en este momento es solo “unha proposta coherente co recollido no plan funcional”, añadió la Xunta.



En este sentido, se trasladó a los propietarios que será en los próximos meses cuando el avance en las actuaciones permitirá concretar el ámbito preciso de la ocupación de la ampliación del Hospital de A Coruña.









Información





En el marco de ese proceso, está previsto que a mediados de 2022 se abra un proceso de información pública en el que los propietarios de los terrenos afectados podrán presentar alegaciones y sugerencias, si bien los representantes autonómicos también se comprometieron a trasladarles información del avance de las tareas del “Novo Chuac”.



Durante el encuentro, desde la Xunta se informó asimismo de que las disposiciones en vigor contemplan “diferentes mecanismos para que os propietarios dos terreos que sexa necesario expropiar reciban as compensacións xustas pola ocupación, coa posibilidade do mutuo acordo coa Administración ou a intervención do Xurado de Expropiación, que establece o xustiprezo, entre outras fórmulas”, resumió, en un comunicado, la Delegación de la Xunta en A Coruña.



El convenio suscrito en su momento entre la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña prevé que la institución municipal aporte hasta doce millones de euros para los terrenos necesarios para la construcción del “Novo Chuac”.



Además, el director de la Axencia Galega de Infraestruturas y el delegado de la Xunta en A Coruña explicaron que el emplazamiento escogido es “o resultado de conxugar a preferencia de usuarios e traballadores cunha análise técnica destinada a garantir a mellor mobilidade e funcionalidade hospitalaria”, sentenciaron desde la Xunta.