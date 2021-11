El Ayuntamiento ejecutó el 55% del presupuesto a dos meses de 2022

El Gobierno de Inés Rey lleva meses negociando los presupuestos con la Marea Atlántica, puesto que carece de los votos suficientes para aprobarlos en solitario. Por el momento, se han hecho avances, sobre todo en materia de ordenanzas fiscales, pero sigue habiendo tensiones. La Marea criticó recientemente la ejecución presupuestaria del Gobierno de Inés Rey, que tuvo que dar un paso al frente y replicar que “A día de hoy, es la segunda mejor en siete años”.





Es decir, contando lo que va de mandato y el anterior, el de Xulio Ferreiro. La alcaldesa no se olvidó de matizar que el primer puesto lo ocupa 2019. “En los últimos tres años, el ejercicio presupuestario se ha mejorado sensiblemente. Se nota la reforma del área de contratación que llevó a cabo la Concejalía de Hacienda”, se explayó la regidora, que mencionó que el período de pago medio a proveedores se mantiene por debajo de los treinta días desde hace un año. “Esto no es opinable: los datos de gasto público son superiores a la media de la última década”, comentó durante una comparecencia pública ayer.





Eso significa que, a mediados del mes pasado, el nivel global de ejecución es del 55,61%, con 134 millones de euros sin gastar si se suma todo el presupuesto. Tanto Alcaldía como Turismo, Empleo, Servicios Sociales y Urbanismo tienen un grado de ejecución inferior al 40%, según los datos facilitados por el Gobierno local a la Marea. El más retrasado es Turismo con poco más del 21%.





En cuanto al capítulo de inversiones, el PP recuerda que, a falta de dos meses para finalizar el año, solo se ha ejecutado el 19% del presupuesto de inversiones. Es decir, que 40 de los 50 millones destinados a inversiones están sin ejecutar a estas alturas del año, una cifra en la que también concuerda la Marea. “No debemos confundir el gasto ejecutado que figura en el presupuesto con la licitación de obra pública de la que estamos a la cabeza de las ciudades gallegas”, se defendió la alcaldesa, que destacó en su intervención actuaciones como la de Xuxán (el antiguo Ofimático, que el Ayuntamiento urbaniza), que no figuran en la cuenta de gasto porque se abonan mediante certificaciones de obra. Y siempre teniendo en cuenta la situación de pandemia.





Negociaciones

Según el PP, haber logrado una mejor ejecución presupuestaria que la Marea no tiene ningún mérito y señalan que no puede presumir de haber ejecutado más que el Gobierno de Carlos Negreira. En todo caso, la Marea y el PSOE parecen condenados a entenderse, así que las negociaciones por los presupuestos continúan.





Rey negó que este comentario del grupo municipal de la Marea sea significativo. “Por nuestra parte, no hay ningún cambio al respecto y por el de la Marea Atlántica, tampoco, con independencia que los partidos políticos opinan, como no podía ser de otra manera, pero no tiene por qué suponer nada en lo que respecta a la negociación presupuestaria”, declaró.