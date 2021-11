Hace 25 años: Las patrullas de El Birloque se arman con palos y Bebeto, al Sevilla

El periódico del 5 de noviembre de 1996 llevaba a portada la decisión del Supremo de no llamar a declarar a Felipe González por el caso GAL y las patrullas de El Birloque, que se arman con palos e incrementan las labores de vigilancia.





El Tribunal Supremo rechaza la petición de que González sea llamado a declarar

El ex presidente del Gobierno Felipe González no tendrá que declarar como imputado en el aso GAL, después de que así lo haya acordado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por seis votos a favor y cuatro en contra. El tribunal ha tomado esta decisión tras escuchar las argumentaciones del fiscal, las acusaciones y los abogados de varios imputados en el sumario abierto por la muerte de Segundo Marey. Los magistrados Joaquín Delgado, Roberto García Calvo, José Antonio Martín Pallín y Luis Román Puerta han hecho constar su discrepancia con que no se citara a Felipe González y a José María Benegas, mediante un voto particular, pero no lo han hecho así respecto a Narcís Serra.









Los vecinos de El Birloque se arman tras recibir amenazas

Ya son tres los bloques del barrio de El Birloque con acceso vetado a drogadictos. Los vecinos de la torre 4 y 6 decidieron a lo largo del fin de semana imitar a los del bloque 5, que hoy cumplen precisamente su primera semana de guardia. De todos modos, aún es corto el número de efectivos que custodian la entrada a los edificios 4 y 6. En concreto, las guardias están compuestas por apenas cinco miembros, apoyados, eso sí, por la gran patrulla de la torre 5, donde están reprsentadas treinta y cuatro familias, "todas excepto las dos que pasan droga", matiza el portavoz de los residentes en este imueble. El gobernador civil, Fernando Rodríguez Corcoba, habló ayer por primera vez del conflicto: "Estoy abierto al diálogo con los vecinos", declaró.









Francisco Vázquez inaugura la primera tienda especializada de cómic

El alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, inauguró ayer la primera tienda dedicada exclusivamente al cómic "Tanxencia Cómics". El acto contó también con la presencia de Miguelanxo Prado y otras personalidades del mundo de la viñeta y del dibujo. Vázquez mostró especial interés por el cómic europeo, así como por el clásico y el español. El alcalde no pudo evitar reconocer su predilección por Frank Miller y concretamente "Hard Boiled", una de sus debilidades americanas. David Macho, encargado del nuevo establecimiento, explicó el interés despertado entre los amantes del dibujo y aseguró que las estanterías estaban semivacías después del primer día de cara al público.









Los afectados de O Portiño amenazan con una sentada en la casa del alcalde

El portavoz de los afectados de O Portiño, Ramón Pérez Basich, aseguró que el próximo sábado realizarán una sentada frente al chalé que Francisco Vázquez tiene en Gandarío, cerca del albergue en el que se encuentran alojadas las familias de Bens. Además, Pérez Basich explicó que, cuando el tiempo lo permita, trasladarán la huelga de hambre a las cercanías de la casa del alcalde. Mientras tanto, seguirán realizando turnos de entre nueve y trece personas en la plaza de María Pita.









Bebeto se convierte en nuevo jugador del Sevilla

El delantero brasileño José Roberto Gama de Oliveira "Bebeto" reconoció que podrá incorporarse al Sevilla este mismo mes, en caso de que logre esta semana un acuerdo con el presidente del club, José María González de Caldas. El goleador ex blanquiazul reconoció que ya se considera jugador del Sevilla para los próximos tres años. "Me iré de inmediato. Si ya estoy vendido, ¿qué estoy haciendo aquí?", se preguntó Bebeto (que aparece en la foto a la derecha, con Romario y Ricardo) en las declaraciones que concedió a la prensa en los vestuarios del Flamengo tras el partido del domingo, en el que su equipo encajó una derrota de 1-0 frente al Palmeiras de Sao Paulo.