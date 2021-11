Hace 25 años: La provincia con más comarcas y quién cobra por los catalejos del Parrote

El periódico del 3 de noviembre de 1996 abría su edición con la recaudación de los catalejos públicos intalados en el Parrote, la estructura de Coruña, la provincia gallega con más comarcas y una entrevista con Abel Caballero, candidato del PSdeG a la Xunta.





Los vecinos de El Birloque extienden las patrullas al interior del edificio

La tensión crece en la torre 5 de El Birloque. En la madrugada del viernes se produjo el primer enfrentamiento entre las patrullas nocturnas y los presuntos traficantes que operan en el interior del inmueble. "Los 'camellos' le llamaron de todo al presidente de la comunidad de vecinos. Sólo fueron palabras. Pero pronto habrá palos", advierte, temeroso, el portavoz de los afectados. Los residentes, que en principio sólo vigilaban el acceso al inmueble, guardan ahora también las escaleras y las ventanas posteriores del edificio, "desde donde los camellos lanzaban pelotas con droga".





Los desalojados de O Portiño inician una huelga de hambre en María Pita

Nueve desalojados de O Portiño iniciaron ayer una huelga de hambre a las mismas puertas del Ayuntamiento. Hoy serán sustituidos por otros tantos, mañana más de lo mismo y, si el Ayuntamiento no atiende sus reclamaciones, anuncian que están dispuestos a dejar de comer en masa y por un tiempo indefinido. "Estaremos aquí hasta que nos hagan caso o hasta la muerte", explica resuelto uno de sus portavoces, Ramón Pérez Basich. Los afectados por la avalancha del vertedero de Bens aseguran que se sienten "desterrados" en el albergue de Gandarío.









El Ayuntamiento no mira por los catalejos

"Ayer celebró reunión la Comisión Municipal Permanente. Se despacharon numerosos asuntos de trámite y la sesión finalizó pasadas las once de la noche", informó El Ideal Gallego el día 2 de febrero de 1966 en su sección "La Coruña por dentro". Entre los numerosos asuntos de trámite aprobados aquel día figuraba la instalación de varios "catalejos turísticos en la vía pública". Transcurridos treinta años desde esa tarde invernal, sólo perviven tres individuos de la especie. De color azul, se encuentran en el Parrote, delante del número 17 del Paseo, enfrente del Jardín de San Carlos y el antiguo Hospital Militar. La empresa titular, de nombre Catavisa, no ha dejado rastro palpable aunque la concesión indicaba que debía pagar una cuota de 3.750 pesetas (anuales) al Ayuntamiento. Es posible que el caso coruñés quedara en pura anécdota si no hubiesen sido arreglados y ahora lucen impecables.









Abel Caballero: "No vamos a pactar con el Bloque"

Casi como regalo de su 50 aniversario, Abel Caballero acaba de ser designado candidato socialista a la presidencia de la Xunta. Catedrático de Teoría Económica y ex ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, el político ponteareano tendrá que verse las caras en las próximas elecciones con Beiras y con Fraga y sacudirse el cliché de "más técnico que político" con el que lo definen incluso en su propio partido. Es, sin duda, un hombre de Francisco Vázquez. Él lo tiene claro: "No vamos a pactar con el Bloque. Nadie sabe quién toma las decisiones en el BNG. Tiene que ocultar sus posiciones radicales de extrema izquierda y prosoviéticas. Hay sectores en esta fuerza enormemente inquietantes".





En el 97 perderemos de vista a Franco

En nuestros bolsillos todavía queda, aunque por poco tiempo, una muestra palpable de que entre el franquismo y la democracia hubo transición y no ruptura. La imagen del dictador ferrolano y el lema "Caudillo de España por la Gracia de Dios" sigue figurando hoy en monedas de uso legal y todavía bastante corrientes que no perderán su valor hasta 1997, 22 años después de la muerte de Francisco Franco. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ya ha retirado 1.800 millones de piezas, dentro de un proceso que se inició en 1982.









Fundación Barrié: De 3.000 a 40.000 millones de pesetas en treinta años

"Mucha gente se preguntaría: pero este don Pedro, ¿por qué querrá hacer dinero si le sobra lo que tiene? Ahora estoy en condiciones de responder: trabajé siempre para poder cumplir el sueño de la fundación". Éstas eran las palabras con las que resumió Pedro Barrié el día 12 de noviembre de 1966 en La Coruña al redactor de El Ideal Gallego Emilio Quesada la creación siete días antes en Madrid de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. Con un capital de tres mil trescientos millones de pesetas --dinero en efectivo y parte en valores, principalmente acciones del Banco Pastor--, el conde de Fenosa puso en marcha una fundación benéfico-educativa, la primera de España y la tercera de Europa en importancia. Ha invertido en Galicia más de 19.000 millones de pesetas y es pionera en realizar una auditoría externa de su situación financiera.