Lugo y Sporting, iguales en todo

No podía acabar de otra forma que con empate (1-1) un partido de igual a igual, en un Anxo Carro que fue el campo del Lugo, pero también una sucursal del Molinón, donde los locales se adelantaron con una genialidad de Chris Ramos y los visitantes se repusieron con un derechazo de Bogdan Milovanov.



El larguero impidió al Lugo sentenciar el choque antes de que lo equilibrara el lateral del Sporting, que después buscó un triunfo que no llegó, pero que cortó una serie de dos derrotas. Con todo, los gijoneses solo han sumado un triunfo (1-0 ante el Alcorcón) en los seis últimos partidos.



El Anxo Carro vivió dos partidos equilibrados, uno en la grada con la ‘Mareona’ (más de 2.000 aficionados gijoneses), y otro en el terreno de juego, que también fue muy disputado desde el inicio.



Un regalo tempranero de Ros estuvo a punto de aprovecharlo Aitor García, pero Vieites subsanó el error de su compañero con una buena intervención. El portero cogió confianza y poco después también desvió un disparo de Djuka a la media vuelta.



No penalizó en goles, pero sí en lesiones el Lugo, que perdió a uno de sus jugadores más desequilibrantes, Gerard Valentín, en el primer recorte que hizo. El hispano-boliviano Jaume Cuéllar le sustituyó para formar una banda derecha inédita, con Ricard Sánchez en el lateral por la lesión de Eduard Campabadal.







El Lugo pudo sentenciar a falta de veinte minutos en un libre directo





A pesar de esa importante baja, el Lugo no se escondió y también buscó a su rival. En un saque de esquina, superado el cuarto de hora, Carrillo estuvo a punto de encontrar portería con un cabezazo y en otro córner, esta vez rematado en primer término por Chris Ramos, Alende no fue capaz de conectar el balón en posición franca.Al descanso se llegó con igualdad en el marcador y de efectivos, aunque el árbitro perdonó la segunda amarilla a Aitor García en un plantillazo a Lebedenko solo tres minutos después de haber visto la primera tarjeta. El Lugo lo protestó, pero el colegiado mantuvo su decisión.La balanza del partido se inclinó a favor del Lugo en el inicio del segundo tiempo en un pase filtrado por Xavi Torres que superó a la defensa y encontró la poderosa zancada de Chris Ramos. Midió mal Mariño, metió la punta de la bota el delantero, el portero evitó el penalti y el punta local remató la faena.Los lucenses defendieron con balón y el Sporting tardó en apretarles. Su mejor opción llegó a los 66 minutos tras una pérdida de Hugo Rama. El panameño ‘Puma’ Rodríguez, en su vuelta al Anxo Carro, montó la contra, Djuka metió la rosca y Vieites voló para sacarla a córner.El Lugo pudo sentenciar a falta de veinte minutos en un libre directo que ejecutó Hugo Rama y rechazó el larguero. No entró esa y el Sporting, con los cambios y un fútbol más directo, neutralizó el marcador con un derechazo del lateral Bogdan Milovanov a pase de Fran Villalba.









Lugo: Vieites; Ricard (Iriome, m.82), Ros, Alende, Lebedenko (Juanpe Jiménez, m.82); Hugo Rama, Xavi Torres, Señé (Iriome, m.82); Gerard Valentín (Jaume Cuellar, m.7; Manu Barreiro, m.89), Carrillo y Chris Ramos (Canella, m.82).

Sporting de Gijón: Mariño; Milovanov, Babin, Valiente, Kravets (Gaspar Campos, m.65); Gragera (Nacho Méndez, m.74), Díaz; Aitor García (Pablo García, m.65), Villalba, 'Puma' Rodríguez (Pablo Pérez, m.74); y Djurdjevic.

Goles: 1-0, M.53: Chris Ramos. 1-1, M.78: Bogdan Milovanov.

Árbitro: Gálvez Rascón, del Comité Madrileño. Mostró amarilla a Aitor García (m.42), Milovanov (m.70), Djurdjevic (m.73) y (Nacho Méndez, m.95) del Sporting; y a Vieites (m.60), Lebedenko (m.72), del Lugo.

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de la Liga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 5.069 aficionados (más de 2.000 del Sporting).