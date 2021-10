El teatro Colón contará con un servicio para emitir en streaming

El teatro Colón contará con una solución para poder grabar actuaciones y realizar emisiones en streaming. Para ello, la Diputación sacó ayer a licitación el contrato con el que se regirá este posible servicio.



No es algo nuevo, ya que debido a la pandemia, alguno de los eventos celebrados en el recinto teatral fue retransmitido a través de plataformas como YouTube. Por ejemplo, hace un año, la gala final del premio Fran Pérez, “Narf”, de la Diputación se retransmitió por esta vía, debido a las limitaciones de aforo existentes en aquel momento por el impacto de la pandemia de coronavirus. Debido a lo positivo de la experiencia con este tipo de eventos, se promueve ahora la contratación de una empresa que pueda dotar de este servicio al teatro, en un principio, con el fin de “achegar e facilitar o acceso aos eventos que se realicen no teatro a todas as persoas interesadas da nosa provincia”.









Cualidades





Se espera que la empresa que resulte adjudicataria del contrato en cuestión pueda desarrollar una serie de aspectos, además de la propia retransmisión en vivo de los eventos que se decida.





La inclusión será fundamental, siendo necesaria la utilización de subtítulos e intérprete de signos





Uno de ellos es la grabación de estos, permitiendo que algunos de los documentos audiovisuales se puedan remitir al archivo de contenidos audiovisuales del Gobierno provincial, como podría ser el caso de las pruebas de becas. Otra de las funcionalidades que se espera del servicio es que permita el cobro por visionado, para algunos eventos, utilizando el sistema de cobro de entradas del IMCE.



La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de esa conexión entre la plataforma de venta de entradas y la de emisión, con el fin de realizar el control de los usuarios, de forma que solo los autorizados puedan acceder a las retransmisiones, ya sea mediante invitación o mediante pago.





Además, la inclusión será un aspecto fundamental para la realización del servicio, ya que se espera que cuente con subtítulos y lenguaje de signos.



Se espera que el sistema permita que la realización pueda ser completamente automática o, por el contrario, que pueda ser manual (ya sea con personal presencial o remoto), además de permitir un formato híbrido entre las anteriores.