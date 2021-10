Emalcsa recibe un premio de la Fundación Botín por su proyecto educativo "

La empresa municipal de aguas de A Coruña, Emalcsa, ha recibido un premio de la Fundación Botín por su proyecto educativo “El agua no para”. En concreto, el jurado de la VII edición de los Premios a la Gestión Sostenible del Agua seleccionó ex aequo este proyecto, puesto en marcha en colaboración con la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y su entidad gestora, la Asociación Mariñas-Betanzos, en la modalidad de Proyecto educativo sobre el agua.





Este juego nació en el año 2016 con el objetivo de mejorar el conocimiento del alumnado de A Coruña y la comarca sobre el ciclo de agua, su comportamiento en la naturaleza y su conexión con la biodiversidad y los espacios protegidos, desde una perspectiva del territorio en el que viven.





Más tarde el tablero físico tuvo su correspondencia online para permitir también la participación desde la casa y facilitando el recurso en los centros educativos. El enlace es oxogodagota.es





Así, el pasado curso se ofreció esta nueva versión a todos los colegios de la comarca y llegaron a participar 425 estudiantes de quinto y sexto de primaria de cinco centros.





El premio, compartido con el proyecto “#50 LWATERCHALLENGE - Cambio climático, aquí y ahora” de Sarai Díaz García, será entregado el 1 de diciembre en la sede de la fundación en Madrid. Una delegación de Emalcsa viajará a la capital para presentar la iniciativa en público y explicar su proceso creativo.





Consumo responsable

El juego de “El agua no para” pretende dar a conocer al alumnado de Primaria el ciclo del agua en A Coruña y fomentar su consumo responsable.





A través de una mecánica de preguntas y respuestas, se explica el recorrido del agua desde los ríos Mero y Barcés y el embalse de Abegondo-Cecebre (Zona núcleo de la Reserva da Biosfera) hasta llegar a la casas, pasando por su tratamiento en la ETAP de A Telva y su posterior depuración en la EDAR de Bens.