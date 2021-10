David Beriain e Irene Sierra ganan el Premio de Periodismo Manuel Alcántara

El periodista navarro David Beriain, asesinado el pasado 26 de abril en Burkina Faso, y la asturiana Irene Sierra han sido los ganadores de la decimoctava edición del Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, según el fallo del jurado anunciado este martes.



El jurado ha reconocido de manera excepcional la profesionalidad, valor y compañerismo de Beriain, y ha destacado el buen hacer y el compromiso de una joven profesional como Irene Sierra García, ha informado en un comunicado la Universidad de Málaga.



A Sierra se le concede el premio por el reportaje “Birth strike: así son las mujeres en huelga de partos que no serán madres por el cambio climático”, publicado en “El País” el 2 de agosto del 2020.



El jurado ha acordado asimismo conceder la mención especial al trabajo “El biólogo de Michoacán”, de Aitor Sáez-Díez, publicado en diciembre del 2020 en “eldiario.es”.



Los premios se entregarán el próximo 8 de noviembre en Málaga, en un acto en el que también recibirán sus galardones los premiados en la anterior edición, que no pudieron hacerlo por las restricciones derivadas de la pandemia.



Los premiados entonces fueron Almudena Ariza, corresponsal de RTVE en Nueva York; Pablo Cantó, como autor del reportaje “El botellón es de 4G”, publicado en “El País”; y Sara Gómez, por su trabajo “Manila invisible”, de la Agencia EFE.



David Beriain fue asesinado en un ataque armado junto a su amigo y cámara Roberto Fraile y al conservacionista irlandés Rory Young mientras grababa un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso.



Con la distinción otorgada, el jurado ha querido reconocer el trabajo de este corresponsal y a quienes, como él hacía, realizan a diario un periodismo valiente y esencial en zonas de conflicto.



Por su parte, en el artículo de Irene Sierra el jurado ha valorado la oportunidad y originalidad del trabajo, lo que lo hace muy interesante y atractivo en un momento en el que muchos frentes del debate sobre la maternidad permanecen abiertos.



La periodista, a través del testimonio de algunas mujeres, muestra la maternidad como acto de reivindicación política, en el sentido de no gestar nuevas vidas si la comunidad internacional no trabaja por mejorar el futuro de las próximas generaciones.



El jurado también ha considerado el trabajo presentado por Aitor Sáez, “El biólogo de Michoacán”, al que ha otorgado una mención especial al destacar por su calidad narrativa y descriptiva de esta región mexicana, lo que permite al lector conocer una realidad desconocida y violenta.