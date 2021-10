Hace 25 años: El Depor se afianza en la cabeza de la Liga y Vázquez es el político mejor valorado

El periódico del 20 de octubre de 1996 llevaba a portada la victoria del Depor ante el Espanyol, lo que le permite afianzarse en la cabeza de la Liga, el sondeo electoral que asegura que Manuel Fraga renovaría hoy la mayoría absoluta y la foto de Francisco Álvarez Cascos y Gemma Ruiz.









Los policías nacionales advierten que la ciudad está vigilada de forma ficticia

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia la precaria situaci´n en la que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía están desarrollando su trabajo. Según ha podido saber "El Ideal Gallego" a través del testimonio de uno de los responsables del SUP, las carencias son muchas. El sindicato se queja de la falta de medios económicos y materiales con la que se tienen que enfrentar los efectivos policiales cada día. Desde el SUP se comenta con preocupación el interés de los responsables de la Jefatura Superior por que los coruñeses ven apresencia policial en la ciudad. Por este motivo se estacionan los vehículos en la calle sin ningún agente dentro. "Con esta medida, se engaña a los ciudadanos, no a los delincuentes, que son los primeros que se dan cuenta de que la presencia policial en las calles es ficticia".









"Si se tiene la mente abierta, en la librería cabe un mundo entero"

Enrique Molist es un personaje popular en La Coruña, donde posee una librería que ha marcado historia en la vida cultural de la ciudad. Desde los 18 años, su vida ha estado en contacto con los libros, hasta el punto de que sus amigos, relaciones y actividades mantienen alguna conexión con este objeto. Como libro de cabecera, "ninguno y todos". "En realidad, tengo cuatro o cinco que son novedades, porque me gusta enterarme de lo que pasa", afirma. Asegura que "si uno se mantiene con la mente despierta, en la librería cabe un mundo entero, se lo puede pasar muy bien si no cae en la TV porque ésta no slleva al consumismo y a la poca reflexión". Sobrel as nuevas tecnologías, cree que "pueden convivir con el libro, porque éste es un elemento insustituble, elemental y simple".





Francisco Vázquez es el político mejor valorado

Francisco Vázquez, secretario general de los socialistas gallegos y alcalde de La Coruña, es el líder político gallego mejor valorado por los electores, según el sondeo de Sigma Dos. Con sus 6,39 puntos, es el primero de los cuatro únicos dirigentes que lobran aprobar, de una lista de trece, ante el escrupuloso tribunal de la opinión pública. Los otros tres son el presidente de la Xunta, Manuel Fraga; el presidente de la Diputación da Coruña, Augusto César Lendoiro, y el de la diputación ourensana, José Luis Baltar.





La arquitectura del siglo XXI creará hogares adaptados al "teletrabajo"

La vivienda del siglo XXI será "convertible", funcional y de fácil transformación para adaptarla a los nuevos cambios sociales y a las necesidades del nuevo tipo de familia que ha surgido en los últimos años. Según el arquitecto José Miguel Sancho, uno de los participantes del curso "Vivienda y Arquitectura. Habitar los 90", que se celebra en Zaragoza, hay que tener en cuenta aspectos como el número de miembros de las familias actualmente, "ya que no suelen superar los cuatro", la expansión del "teletrabajo desde casa" o que los hijos abandonan más tarde el hogar. La casa del futuro tendrá menos metros, será "fácilmente convertible" mediante puertas correderas y tabiques móviles y utilizará muebles como elementos distribuidores para adaptarlas a las necesidades del momento.









Martíns custodia el estandarte

Nunca es tarde para aprender y el Deportivo ha aprendido esta temporada a sacar adelante los compromisos menos cómodos. Sucedió en Oviedo y sucedió ayer. No son partidos para recordar pero son puntos para conservar. El Deportivo se afianza en la cabeza de la liga tras ganar al Español por 2-0 tras una segunda parte extraordinaria, en la que Martíns actuó como estrella.