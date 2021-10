La apertura de la ronda de Nelle en diciembre será provisional

Las obras del cruce la ronda de Nelle con la avenida de Arteixo van al ritmo previsto: mañana se cortará Nelle en sentido bajada y se habilitará uno de los carriles de subida. Pero eso no significa que estén listas para Navidad, como se había publicitado en su momento: a principios de diciembre el Ayuntamiento espera abrir a la circulación la parte de arriba (la ronda de Nelle) en el formato glorieta, pero solo con una primera capa, la que se denomina de rodadura. Habrá esperar hasta después de Navidad para que se concluyan las obras.



Fuentes del Ayuntamiento señalan que a este parón les obliga tanto el convenio laboral, como el hecho de que el tráfico aumenta en Navidad y es habitual que se retiren todas los obstáculos a la circulación en estas fechas. Cuándo estará entonces concluidas las obras, es algo que no está claro. En su última intervención pública, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, había avanzado que el tráfico estaría regulado por una gran glorieta antes de Navidad, aunque no concretó el hecho de que la propia glorieta no estaría finalizada hasta más adelante. “Estamos traballando para que unha glorieta importante organice unha boa distribución do tráfico. Incluso que dea unha mellor da distribución da a que existe”, explicó Villoslada.





Los trabajos, que se asumieron de forma imprevista, incluyen más espacios verdes y mejoras de los aparcamientos





Por otro lado, todavía se está colmatando el paso inferior, que el concejal de Urbanismo había calificado de “trincheira que dividía os barrios”. La obra marcha a buen ritmo, pero solo es el primer paso para “para facer unha reurbanización importante con mais espacio verde, máis espacio ciclista, e mellora de zonas de aparcamento”, como la describió Villoslada.









Urbanización





Es posible q ue las obras se extiendan hasta bien comenzado 2022, porque los planes de obra municipales incluyen urbanizar gran parte de la avenida de Arteixo, hasta el Palacio de la Ópera. No hay que olvidar que esta obra no estaba prevista, sino que vino sobrevenida cuando los técnicos encontraron deficiencias en las paredes del viaducto. Esa fue la oportunidad que aprovechó el Gobierno local: en vez de simplemente repararlo, decidió que era el momento de reformar ese espacio.



El resultado será, como ya adelantó la alcaldesa, Inés Rey, una vía más urbana, “mais amable”, que conecte la Sagrada Familia con Os Mallos, y la calle de Pla y Cancela con el parque de Santa Margarita. Mientras tanto, calles como la de Pla y Cancela han registrado un aumento en la densidad de la circulaciones y ocasiones atascos, al convertirse ahora en la principal opción a la avenida de Arteixo.