Hace 25 años: Llega Nuno y la Mancomunidad estudia la viabilidad del reciclaje

El periódico del 18 de octubre de 1996 llevaba como temas principales en su portada a la Mancomunidad, que estudia la viabilidad del reciclaje, el "Homenaje a la tolerancia" en la plaza de Náutica, con una fuente cibernética que estará en funcionamiento en diciembre, y el Depor, que corre el riesgo de perder a Djukic.





Media Galicia se queda sin luz tras un accidente laboral en As Pontes

Un accidente laboral en el parque de transformación de la central minero eléctrica de Endesa en As Pontes dejó ayer sin luz a buena parte de tres provincias gallegas. Un trabajador de Endesa y otro de la compañía auxiliar Isolux, que estaban operando en el citado parque, sufrieron quemaduras faciales de segundo grado por flash eléctrico y su pronóstico es reservado, según se informó desde la unidad de quemados de la residencia coruñesa Juan Canalejo, a donde fueron trasladados. El corte se produjo a las nueve y dieciocho minutos y afectó a toda la comarca de Ferrol, a Lugo y buena parte de la provincia de Orense.





La Mancomunidad se inclina por el reciclaje

La Comisión Informativa de Vertidos y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Mancomunidad encargará un estudio de viabilidad para conocer la posibilidad de aplicar un plan de recogida selectiva y reciclaje en los nueve municipios mancomunados. Los representantes de la citada comisión se reunieron ayer en Oleiros para adoptar ésta y otras medidas. Cabe señalar que ya Greenpeace había sugerido la necesidad de realizar un estudio sociológico que recogiese las características y peculiaridades de los municipios afectados para desarrollar un proyecto ecológico y efectivo. La Comisión propuso la creación de un programa de reciclaje que permitiría recuperar hasta el 80% de la basura y que se podría aplicar en sólo dos años por un coste de 2.500 millones de pesetas.









Multas para el olvido

El Ayuntamiento dejó de ingresar en 1995 un total de 301 millones de pesetas en concepto de multas de tráfico, cantidad que se incrementa sensiblemente si tenemos en cuenta que en un año se producen numerosas infracciones a otras ordenanzas municipales. De las 40.582 sanciones impustas por agentes de la Policía Local tan sólo se hizo efectivo el pago de 14.576 (un 35%) que, en pesetas, se tradujo en 161.763.000. La ineficacia en el cobro de estas infracciones se torna en exitosa operación cuando se trata de hacer pagar a ciudadanos que están empadronados en la ciudad, una cifra que llega al 95%.





El "Mar Egeo" echa anclas en Asturias

Mientras el mar que bate en la costa de A Torre corroe los restos del "Mar Egeo", en una península asturiana se alza el que dentro de lustros, cuando el agua complete su natural labor destructiva, será el único superviviente del suceso: el ancla del petrolero encallado en 1992. Meses después de la tragedia, el gobierno local coruñés donó el instrumento marítimo al Museo de Anclas "Philippe Cousteau", enclavado en el entorno de la playa de Salinas, situada a 25 kilómetros de Oviedo.









La fuente cibernética de Náutica estará funcionando antes de final de año

La empresa adjudicataria inició hace unos días la construcción del puente de hormigón que se elevará sobre la fuente cibernética de la plaza de Náutica y en la que en próximos días comenzarán a colocarse cuatro monolitos de granito sobre los que se instalarán estatuas con formas humanas. La obra costará 40 millones pero el mantenimiento del juego de luces y del hilo musical producirá un gasto de dos millones al año. La fuente entrará en funcionamiento en diciembre.









Fichaje con forceps

Fue un parto difícil pero el "recién nacido" goza de buena salud. El Deportivo llegó a temer por la criatura pero, no sin la ayuda de forceps, Nuno Espíritu Santo renació en blanquiazul una lluviosa noche de octubre. Su venida al mundo ha costado 2.300.000 dólares. Todo está preparado para ser presentado en Riazor. "He sufrido mucho para estar aquí, por eso quiero agradecer al Deportivo en la persona de su presidente el esfuerzo que han hecho para ficharme. He pasado un corto pero difícil periodo que afortunadamente ya está olvidado", comentó. Por otra paret, si nadie lo remedia, Miroslav Djukic no vestirá la camiseta blanquiazul la próxima temporada. El líbero está pendiente de una nueva reunión con Lendoiro y varios equipos, italianos y españoles, entre ellos el Betis, pujan por el jugador.