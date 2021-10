Un bus blanco y eléctrico circula por A Coruña y genera desconcierto

Las caras de los usuarios de la línea 6 de bus al ver ayer el vehículo eléctrico que cumplía el servicio eran de desconcierto. No por sus características, sino porque su aspecto no era el habitual. De color blanco, el Urbino 12 Electric, de la compañía Solaris Bus & Coach realizó el recorrido de la línea, una de las más concurridas y que circula entre la avenida de Hércules y Meicende. Tras la primera jornada de prueba, se espera que continúe por las calles de la ciudad hasta el próximo lunes.



Este modelo es silencioso y sostenible, ya que se trata de un autobús 100% eléctrico. Además, recibió el premio Bus of the Year 2017. En la parada de la plaza de Pontevedra, al mediodía, había personas que dudaban a la hora de acceder a su interior. “¿Es el de toda la vida? ¿Hace las mismas paradas?”, se preguntaba Carmela Hernández.



El objetivo de la Compañía de Tranvías es comprobar el nivel de autonomía y su comportamiento para estudiar su posible incorporación en el futuro a la flota de buses con los que cuenta la empresa. El director de la compañía, Ignacio Prada, explicó hace unos días que el objetivo de la realización de estas pruebas es avanzar en la adquisición de vehículos de bajas emisiones en un futuro próximo y está enmarcada en el compromiso con la mejora continua en la calidad del servicio, no solo para los viajeros, sino también para el conjunto de los ciudadanos de A Coruña, que se verán beneficiados por la ausencia total de emisiones en la ciudad y el bajo nivel de ruido.



“En el contexto actual, nuestros retos de futuro deben pasar necesariamente por la electromovilidad y por la sostenibilidad ambiental”, subrayó Prada, para añadir que “en la medida en que las circunstancias permitan recuperar nuestra estabilidad y, por tanto, nuestra capacidad de inversión, nuestro objetivo es avanzar en este terreno”.









Anteriores pruebas





Es la cuarta vez que se hacen pruebas con vehículos sostenibles en la Compañía. Tres buses híbridos realizaron con anterioridad itinerarios en diferentes rutas. La última, en marzo de 2020, cuando uno de estos híbridos (mezcla de gasoil y eléctrico), recorrió las paradas de la línea 6.



El anterior estudio se había hecho en noviembre de 2018 con un Volvo y por aquel entonces llamó la atención a los usuarios por su color negro.