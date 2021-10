Hace 25 años: El fondo marino se recupera tras el desastre del "Mar Egeo"

El periódico del 11 de octubre de 1996 tenía como temas principales la recuperación del fondo marino tras el desastre del "Mar Egeo" y la actuación de los vándalos en Cuatro Caminos.





Margarita Robles opina que deberían desclasificarse los "papeles del Cesid"

La ex-secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, ha declarado que, a su juicio, "habría que desclasificar" los "papeles del Cesid", exceptuando los que "de verdad afectasen a la seguridad del Estado y no amparasen la comisión de hechos delictivos". Robles, que ha vuelto a su trabajo como juez en la Audiencia Provincial de Barcelona, aseguró a Antena 3 Televisión que "esta sociedad española, que ha demostrado que está totalmente madura, tiene el derecho a saber qué pasó de verdad con los GAL".





La recuperación biológica tras el "Mar Egeo" llega al 80%

Los restos del "Mar Egeo" que todavía asoman al pie de la Torre de Hércules no permiten que olvidemos aquella trágica mañana del 3 de diciembre de 1992, cuando el petrolero se partió en dos a un tiro de piedra de los 250.000 coruñeses que, en esos momentos, desayunaban en sus casas. Pero ese trozo de metal no es lo único que queda de la catástrofe y, aunque las playas no estén teñidas de negro, el fondo marino todavía se recupera de lo que ha sido un muy duro golpe. El trabajo que un equipo de biólogos estaba realizando en la ría de Sada antes del accidente proporcionó la base ideal para continuar el estudio, centrándose ahora en la recuperación marina tras el derramamiento de las 62.000 toneladas de crudo. Cerca de cuatro años después de la catástrofe, los datos del análisis hablan de una recuperación biológica en torno al 80 por ciento.









Los vándalos se dan una vuelta por Cuatro Caminos

Unos vándalos destrozaron durante el fin de semana seis de los bancos ubicados delante de la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Los hechos fueron denunciados por los vecinos al concejal de Obras Públicas, Florencio Cardador, quien explicó que ya ha encargado la reposición de los mismos.









Una seta de 700 gramos

Francisco Blanco, un orensano que vive en La Coruña desde hace 25 años, se llevó la gran alegría de encontrar una seta tan hermosa como la que ven en la fotografía, con un peso de 700 gramos. El hallazgo se produjo en el Mesón da Cabra, entre Montelsalgueiro y Baamonde. Es una lepiota, conocida como "choupín" o "piel de sapo".









El Ayuntamiento legaliza las paradas "pirata"

El gobierno local ha decidido suprimir las paradas "pirata" de los taxis, dándoles una cobertura legal. Esta actuación, adoptada por el concejal de Tráfico, José Nogueira, a petición de la Asociación Provincial de Autotaxi, acabará, por una parte, con las disputas entre los taxistas por captar clientela, especialmente la nocturna, y por otra, con el surgimiento casi espontáneo de estos lugares de sepera, que en algunos casos obstaculizan el lógico discurrir del tráfico y en otros copan plazas de aparcamiento destinadas a particulares.