Los coruñeses no olvidan a Samuel Luiz cuando se cumplen tres meses desde el brutal crimen

La avenida de Buenos Aires es el centro del dolor desde hace tres meses, cuando en la madrugada del 3 de julio el joven Samuel Luiz perdió la vida por la brutal paliza que un grupo de jóvenes le propinó.





Cuando se cumplen 89 días desde el trágico desenlace, la calle del Paseo Marítimo amaneció con un nuevo mensaje y flores en recuerdo de la víctima. “Justicia para Samuel; queremos saber toda la verdad. No olvidamos ni perdonamos”, reclama la nota, colocada en un tablón de madera con unas flores y un corazón, además de una cinta con los colores de la bandera lgtbiq+. Los coruñeses no olvidan este suceso, que conmocionó a la ciudad y que provocó multitudinarias movilizaciones ya no solo en A Coruña, sino también en varias partes de España.





El dolor de la sociedad acompaña al transcurso de la investigación, que el miércoles de la semana pasada sorprendía con un nuevo detenido, el séptimo. Este pasó a disposición judicial ese mismo día y, tras acogerse a su derecho de no declarar, fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza.





Los detenidos

El hombre, mayor de edad, está investigado por un delito de asesinato y es amigo de los otros implicados.





No se producían detenciones desde el 9 de julio y desde entonces, además de este varón, hay cuatro investigados en la cárcel; otros dos se encuentran internados en un centro de menores; y una mujer permanece en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado.





Los investigadores siguen pendientes de la decisión de Estados Unidos, que pidió al Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña información para determinar si permite el acceso a mensajes en redes sociales como Instagram o WhastApp de los detenidos. Desde el TSXG señalaron hace días que el fiscal de Estados Unidos que tiene que solicitar al juez los datos pedidos por España entendió que no podía “defender el caso” con los que se le mandaron en un primer momento. “Puede que finalmente el asunto no prospere, pero los tribunales de allí aún no se han pronunciado”, apuntaron en relación a unas actuaciones vinculadas la investigación. Entre otras cuestiones, la misma se centra en analizar el volcado de datos de los móviles de los siete detenidos. Además, el mismo día de la última detención, la Policía entregó documentación complementaria, para su incorporación a la instrucción, derivada del volcado de datos de los teléfonos móviles de los investigados.