Do desacertado

Semellara que a Convención que o PP está a realizar para relanzar o liderado de Pablo Casado, fora deseñada co mesmo pouco criterio e escaso acerto que se fora planificada polo inimigo. Teño para min que o obxectivo non era o de ter que estar apagando lumes tras cada unha das intervencións dos destacados militantes e correlixionarios ideolóxicos. Uns por que directamente desprezan ás Autonomías e poñen enerxía -negativa- demais en desprestixialas e avogan pola súa desaparición, sen complexo algún. Outra das estrelas foi Nicolás Sarkozy que, traído dende máis aló dos Pirineos a bombo e platillo, chega tocado pola recente condena de financiación ilegal, e cuns meses de anterioridade, tamén por corrupción e tráfico de influencias. É imposible ter peor puntería. E Casado que di que quere imitar os seus bos exemplos de xestión. Outro esvarado imposible de maquillar. Sumémoslle a todo isto a non presenza, que en absoluto ausencia, de Díaz Ayuso; unha sombra inmensa que planeaba por toda a Convención e por todos os corrillos, imposible de borrar por máis que orquestrasen aplausos recorrentes para o ínclito Almeida. Pero o que supera todo o insuperable, son as palabras do Nobel Vargas LLosa. Un personaxe pagado de si mesmo que aínda ignora que o pobo é soberano e que vote a quen vote, xamais se equivoca, porque vota en liberdade e dende a súa liberdade individual. Asombra a prepotencia e a ignorancia do máis elemental nun home como Vargas LLosa, a quen se lle supón posuidor dun certo bagaxe vital. Semellara asentado nunha altura superior –nunha posición que ninguén lle outorgou– e completamente fóra da realidade. Case máis como unha caricatura dun personaxe dunha das súas novelas, que pola convicción de ser cidadán respectuoso dunha sociedade de iguais.



