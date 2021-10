Vueling ignora al aeropuerto de A Coruña en su nueva expansión de rutas en España

Vueling anunció este mismo jueves su nueva programación de vuelos en el aeropuerto de París (Orly), en la que no aparece Alvedro. En concreto, son 32 las nuevas rutas que conectarán el aeródromo francés con otras ciudades, cinco de ellas en España: Jerez, Asturias, Santander, Granada y Zaragoza. A Coruña parece no entrar de momento en los planes de la compañía, a pesar de que tanto el concejal de Turismo, Ignacio Borrego, como el gerente del Consorcio de Turismo, Moisés Jorge Naranjo, reiteraron en varias ocasiones que existen negociaciones para recuperar este destino en la terminal de la ciudad.



Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, crítica con la decisión, reflejan cómo todos los aeropuertos peninsulares donde Vueling opera más que la ruta a Barcelona van a tener conexión con Orly. “Junto a Alvedro, de todos los aeropuertos nacionales donde opera Vueling, solo Almería, Valladolid, Vigo y San Sebastián no tendrán conexión”, aseguran en sus redes sociales fuentes de la entidad. El objetivo del Ayuntamiento es recuperar el enlace con Londres, pero París, Ámsterdam y Fránkfurt también entran en la lista de deseos, a la vez que los coruñeses ansían buenas noticias en los relacionado con la terminal de la ciudad.









Nuevo desvío por la niebla





Este viernes se produjo un nuevo desvío desde Alvedro al aeropuerto de Santiago por la baja visibilidad en la pista, algo que ocurrió por tercera jornada consecutiva. El vuelo afectado fue un avión de la aerolínea Volotea procedente de Bilbao.



En lo relativo al turismo en la ciudad, A Coruña será protagonista de la prueba de exteriores de la próxima entrega del programa de TVE “Masterchef Celebrity”, que se emitirá este lunes 4 de octubre a las 22.10 horas.