El Ayuntamiento de A Coruña no ve “factible” firmar ningún convenio portuario en la reunión del lunes

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, apelaba a la prudencia sobre los terrenos portuarios, después de que la Autoridad Portuaria anunciase para el lunes una nueva reunión con el fin de cerrar el convenio para la adquisición de los terrenos de Batería y Calvo Sotelo. Díaz Villoslada pedía no precipitarse y apuntaba que “a próxima semana non é factible firmar ningún convenio”.



El edil explicó que no es factible porque quieren realizar “unha serie de axustes”, además de porque quieren buscar consensos entre las administraciones.



El citado convenio recogía la adquisición de estos terrenos portuarios, los correspondientes a la denominada zona 1 (Batería y Calvo Sotelo), además de la creación de una comisión entre el Puerto y la ciudad y una oficina técnica para este proyecto.



El concejal de Urbanismo aseguraba ayer, tras una reunión con representantes de la Marea Atlántica, que hay dos aspectos claves en cuanto a la fachada marítima. El primero de ellos es la planificación urbana óptima del suelo portuario de la zona 1, por lo que apelaba a la necesidad de un plan Director, “que pode levar adiante o Concello, porque é o competente en planificación urbana”, afirmaba. El segundo de ellos es la cuestión monetaria, ya que “falta que se concreten os compromisos financeiros”, ya que tras la reelaboració de los porcentajes de cada administración, según el edil, no quedaron reflejados de manera adecuada todavía.









Tasación muelles





Cabe recordar que el Ayuntamiento pondría sobre la mesa el 75% del valor de la zona 1 para su adquisición, tras lo cual quedaría reflejar cuanto pone cada administración para la urbanización de estos terrenos portuarios.



Los valores sobre los que trabaja el Gobierno municipal son los de la última tasación, vigente hasta principios de 2021, por lo que habría que actualizarla en el momento en el que se vaya a culminar el proceso de adquisición. Este valor asciende a 18,9 millones para la zona 1.









Acuerdos plenarios





Díaz Villoslada se reunía ayer con la portavoz de la Marea Atlántica, María García, así como otros representantes de la formación, para abordar varios proyectos de ciudad, entre ellos la fachada marítima.



García era tajante tras la reunión al asegurar que Marea “non apoiará o proxecto actual”. Es decir, la formación no apoyará que el Ayuntamiento pague para adquirir terrenos portuarios sin que eso se traduzca en alguna contrapartida por parte de Puertos del Estado. No obstante, insistía García en que la solución es la condonación de la deuda.



A este respecto, el edil de Urbanismo mostraba su coincidencia al apuntar que “ogallá fora posible a condonación”, pero matizando que, al no resultar factible, están buscando otras opciones, como es el actual proyecto.



A este respecto, el concejal apelaba a que se están cumpliendo los acuerdos a los que se llegaron en el pleno de la corporación municipal, citando así la creación de un nuevo marco jurídico para la zona 1 y la 2 (San Diego). “Ante un escenario no que non existe a condonación da débeda, o propio acordo plenario facilita buscar axudas equivalentes”. Estas ayudas serían dar “viabilidade” a la Autoridad Portuaria, pero con un matiz, según Díaz Villoslada, que el Puerto atraiga tráficos y mercancías para que esa viabilidad sea plena.



Pese a todo esto, Díaz Villoslada recordaba que en el corto plazo, el proyecto más “crítico” es la licitación del tren a punta Langosteira.